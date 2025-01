Owen Coyle discute as chances do Chennaiyin FC nos playoffs faltando seis jogos para o final

O Chennaiyin FC ficou bastante decepcionado com a derrota por 2-0 para o FC Goa.

A equipa do FC Goa, de Manolo Marquez, venceu com facilidade o Chennaiyin FC, de Owen Coyle, por 2-0, na noite passada. Os gols de Iker Guarrotxena e Aakash Sangwan no primeiro tempo foram suficientes para garantir os três pontos para os Gaurs no Estádio Jawaharlal Nehru, em Fatorda, Goa.

O Chennaiyin FC foi bastante decepcionante, pois registrou três chutes em todo o jogo, nenhum dos quais acertou o alvo. O FC Goa, por outro lado, fez um total de 17 remates e poderia facilmente ter marcado mais 2-3 golos na primeira parte.

A vitória levou os Gaurs a 33 pontos na tabela da Indian Super League (ISL) 2024-25, quatro atrás do líder da liga Mohun Bagan Super Giant. O Chennaiyin FC, por outro lado, agora tem uma montanha para escalar se quiser se classificar para os playoffs desta temporada.

O treinador principal do Chennaiyin FC, Owen Coyle, dirigiu-se à comunicação social após a derrota para o FC Goa. O escocês admitiu que estava bastante decepcionado e é isso que ele tinha a dizer sobre os próximos jogos da sua equipe…

Owen Coyle nos playoffs do Chennaiyin FC

Com apenas seis jogos do ISL nesta temporada, as esperanças do Chennaiyin FC nos playoffs estão por um fio. No entanto, o seu treinador certamente ainda acredita em mudar as coisas, como fez a sua equipa na época passada.

Quando questionado sobre os próximos jogos, Owen Coyle disse: “Bem, o importante para nós, quero dizer, é que temos seis jogos agora, quatro em casa e dois fora, e em cada um deles, as equipes estão contra nós. . Esses são os que, você sabe, como fizemos no ano passado, viraram isso em nossas cabeças.”

“Certamente temos que ter um desempenho melhor do que no primeiro tempo esta noite. Mas sabemos que esses jogos podem ser vencidos da melhor maneira possível. Então vamos nos refrescar, aproveitar a sensação que não é particularmente agradável para todos no clube de futebol e tentar nos recompor e vencer um jogo em casa e um jogo de Derby contra Kerala.

Missão impossível para o Chennaiyin FC?

O Chennaiyin FC enfrenta o Kerala Blasters em casa na quinta-feira. Depois do jogo contra os rivais do sul, eles enfrentarão East Bengal, Punjab FC, Bengaluru FC, Northeast United e Jamshedpur FC para encerrar a campanha no campeonato.

Os Marina Machans estão atualmente em 10º lugar na tabela do ISL, com apenas quatro vitórias em 18 jogos. A equipe de Owen Coyle está atualmente com 18 pontos, enquanto o Odisha FC está na sexta colocação com 24 pontos em 17 jogos do ISL.

Embora o Chennaiyin FC tenha disputado quatro dos últimos seis jogos do campeonato em casa, o seu registo caseiro não tem sido impressionante esta temporada. Os bicampeões do ISL venceram apenas um dos oito jogos em casa, somando apenas sete dos 21 pontos possíveis na Marina Arena.

Com apenas seis jogos restantes, o Chennaiyin FC tem uma montanha para escalar que parece ficar cada vez mais íngreme a cada jogo que passa. Será que a equipe de Owen Coyle guiará outra corrida de conto de fadas ou será tarde demais para Marina Machans em termos de esperanças nos playoffs? Deixe-nos saber sua opinião…

