Owen Coyle, do Chennaiyin FC, descreve a ‘demanda dos fãs’ antes do confronto do Odisha FC na ISL

Os adeptos do Chennaiyin FC têm falado abertamente sobre a má forma do clube nos últimos jogos.

A tabela da Super League Indiana (ISL) 2024-25 está começando a tomar forma. No entanto, as coisas não parecem boas para o Chennaiyin FC, bicampeão da ISL, Owen Coyle, que atualmente ocupa o 10º lugar na classificação da liga. Marina Machans enfrentará o Odisha FC em seguida, no que certamente será uma partida difícil para eles.

Em declarações à comunicação social antes do jogo frente ao Odisha FC, Owen Coyle abordou alguns pontos, incluindo as exigências dos adeptos. Isto é o que o treinador do Chennaiyin FC disse.

Owen Coyle sobre as demandas dos fãs de Chennaiyin

Depois de sofrer cinco derrotas em seis jogos do ISL, os torcedores do Chennaiyin FC colocaram faixas e recorreram às redes sociais após a derrota por 4-2 para o Bengaluru FC. Tem havido demandas para terminar de forma consistente nas vagas dos playoffs e buscar a medalha de prata.

Abordando isso, Owen Coyle disse: “Bem, já falei com os torcedores depois do último jogo. A torcida ama o clube e, sabe, a gente fala de cobrança, sabe. Acho que o que acontece com os fãs é que existe um nível de expectativa. Este clube no seu início existia nos primeiros anos, quando havia oito equipas e todas tinham o mesmo orçamento, todas gastavam o mesmo dinheiro.

“Essa não é mais a mesma liga. Essa é uma liga diferente. Então, em última análise, quando você fala sobre fãs, não se trata de fãs, a palavra é torcedor. Essa é a palavra, apoiador e a palavra apoiador significa apoiar. Não apoie apenas quando estiver ganhando. Isso é fácil, qualquer um pode fazer isso.”

O técnico do Chennaiyin FC acrescentou: “Você acha que todas as 13 equipes pensam, ah, queremos ganhar o ISL Shield? Claro. Mas você não vai fazer isso e há diferentes razões para isso. Exigências, guarde suas demandas para si mesmo. Desde que a exigência que peço é que os jogadores dêem tudo em campo. Quando eles dão tudo em campo, os torcedores sabem que os representaram e é isso que temos que fazer.”

Owen Coyle concluiu dizendo: “Se você quiser apoiar sua equipe, apoie-os e apoie-os. Quer estejam ganhando, empatando ou perdendo, essa é a palavra apoio. Para apoiar sua equipe. Muito simples.”

Owen Coyle sobre a janela de transferências de janeiro

O Chennaiyin FC teria contratado Maheson Singh, de 20 anos, do Punjab FC na janela de transferências de janeiro. Quando questionado se o clube faria alguma contratação este mês, Owen Coyle respondeu positivamente.

O escocês disse: “Sim, bem, a janela de janeiro é sempre difícil porque os clubes relutam em dispensar bons jogadores. Então, na maioria das vezes, você descobrirá que talvez um jogador marginal, alguém que é um jogador realmente bom, talvez não esteja jogando por algum motivo.”

Owen Coyle concluiu dizendo: “Portanto, estamos tentando ativamente impulsionar a equipe onde podemos. Tem que estar dentro dos nossos parâmetros e do que fazemos. Mas sim, gostaríamos de nos refrescar com um ou dois.”

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.