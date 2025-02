Owen Coyle fala sobre o orçamento do Chennaiyin FC, as aspirações do clube de fazer melhores jovens jogadores indianos

Owen Coyle disse que venceria o ISL Shield toda temporada com o orçamento de Mohun Bagan.

O Chennaiyin FC, de Owen Coyle, enfrentará o Punjab FC na Marina Arena no sábado. O Marina Machans alcançou uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o leste de Bengala no fim de semana passado, no entanto, sua forma de casa não cumpriu apenas uma vitória em nove jogos em casa.

O gerente do CFC, Owen Coyle, foi à imprensa antes do jogo da Sub -League da Índia e falou sobre algumas coisas importantes no clube. Aqui está o extrato do que o escocês disse:

O que Owen Coyle disse sobre o orçamento do Chennaiyin FC?

O Chennaiyin FC tem uma possibilidade muito escassa de alcançar os playoffs nesta temporada. A equipe de Owen Coyle começou bem a temporada, mas eles hesitaram no meio do caminho devido à sua inconsistência. Quando perguntado sobre como a aparência escocesa e a situação daqui, Owen Coyle disse: “Acho que o que estamos mostrando é que o que fizemos foi nada menos que um corpo de trabalho muito bom”.

O gerente do Chennaiyin FC também falou sobre o orçamento do clube e acrescentou: “Os clubes que eu já estive em que não tenho sido não têm grandes orçamentos. Você me dá o orçamento de Mohun Bagan e eu ganho o escudo todos os anos. Não há dúvida sobre isso.

“Eu já ganhei um escudo com um clube com um orçamento muito baixo (Jamshedpur FC). Para ser sincero, isso acontecerá novamente no futebol indiano? Eu não tenho certeza. Quando você tiver grandes orçamentos, assine os melhores jogadores e se eles permanecerem saudáveis ​​e em forma, na maioria das vezes. Eles também têm um treinador muito bom que sabe como direcioná -los para esse caminho.

“Este ano acho que você está certo. Mostramos que podemos parar com as melhores equipes, mas não o fizemos o suficiente. Houve várias razões subjacentes a isso, mas assim que treinador diz que as pessoas pensam que é apenas uma desculpa. Eu não vou seguir esse caminho. O que eu diria é que eu certamente acho que poderíamos ser melhores do que tivemos.

“Eu certamente acho que temos uma equipe capaz de estar nesses play-offs. Somos capazes de ganhar o escudo? Não, porque não temos os melhores jogadores da liga. Temos mocinhos, temos coisas diferentes, mas houve diferentes razões. O que queremos fazer é terminar forte.

Owen Coyle concluiu dizendo: “É realmente importante para mais anos”.

Owen Coyle elogia a configuração da juventude do Punjab FC

Nos últimos anos, o Bennaiyin FC abordou muitos jovens jogadores indianos, procurando moldá -los. Irfan Yadwad é o último exemplo que fez sua estréia para o time nacional de futebol indiano.

Owen Coyle falou sobre as aspirações de Chennaiyin FC e também elogiou algo semelhante que o Punjab FC está fazendo. O gerente disse: “Punjab tem excelentes jovens jogadores em seu time. Eles não vieram no ano passado. Esse foi um trabalho de trabalho nos últimos anos. Pratham Basu, que trabalha conosco agora, também fez parte do projeto de Punjab FC “.

“A implementação do plano de obter jovens jogadores indianos é algo pelo qual sou apaixonado. Porque neste momento há apenas um certo grupo de jogadores do qual as equipes da ISL podem obter seus jogadores. O que queremos fazer é expandir isso e torná -lo maior. Por sua vez, ajudará todo o futebol indiano.

“Em Punjab FC, Gluth Glass, os proprietários certamente o fizeram e agora você vê Rakesh Abong, Abhishek, o jovem Suhail também veio na outra noite. Eles têm muitos jogadores muito jovens. Isso é algo que Pratham e nós tentamos implementar no Chennaiyin FC “.

Owen Coyle concluiu dizendo: “Trouxemos vários jovens jogadores de empréstimos. Isso é por um motivo, para obter a experiência da I-League para que eles possam voltar para nós para serem melhores no futuro. Portanto, há muitos muitos Coisas necessárias para construir um clube de futebol.

