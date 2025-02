Owen Coyle fala sobre o que deu errado nesta temporada antes do acidente contra o leste de Bengala

Chennaiyin FC de Owen Coyle enfrenta Bengala Oriental no sábado no Estádio Vybk em Kolkata

Chennaiyin FC teve um bom começo em sua campanha da Super Liga da Índia 2024-25 (ISL) e parecia uma das equipes que ele certamente se qualificaria para os playoffs. No entanto, lesões e erros individuais atrapalharam completamente sua temporada, já que atualmente definham no 11º lugar na tabela de pontos.

O seguinte para Marina Machans é um jogo contra o leste de Bengala, outro time que parecia bom antes do início da temporada, mas não cumpriu as expectativas. A Brigada Vermelha e Gold derrotou o Chennaiyin FC por 2 a 0 na Marina Arena em dezembro e a equipe de Owen Coyle agora buscará vingança.

O gerente do Chennaiyin FC foi à imprensa antes do jogo ISL e é isso que o escocês disse:

O que deu errado para o Chennaiyin FC?

Quando perguntado sobre onde as coisas foram lançadas no Chennaiyin FC, Owen Coyle disse: “Em última análise, precisamos jogar melhor no campo, é tão simples assim. Quero dizer que você pode analisar um milhão de coisas diferentes, mas a conclusão é que não fizemos isso.

“Às vezes nos vemos como uma boa equipe, mas outras vezes acho que fomos inconsistentes demais. Esta é a melhor maneira de dizer isso. Ele não ajudou com lesões, mas deixando isso de lado, acho que todos esperamos ter feito melhor do que fizemos até agora.

Owen Coyle concluiu dizendo: “Então isso é algo que veremos, analisaremos. Agora é a hora de nós, certamente como um grupo, como fazemos para nos manter juntos, ajudando -se, principalmente os jovens a crescer e se desenvolver.

Owen Coyle fala sobre os jogos restantes e a Super Cup!

Matematicamente, o Chennaiyin FC ainda está em disputa para se qualificar para os playoffs antes do jogo contra o leste de Bengala. No entanto, com apenas cinco jogos ISL para o final, Marina Machans precisa vencer os cinco e esperar que outros resultados sejam a favor de seu favor para se qualificar para o estágio eliminatório.

Falando sobre o resto da temporada, Owen Coyle disse: “É realmente importante quando eu disse que começamos contra o Bengala Oriental e estamos procurando essa corrida para chegar ao fim da temporada. Há um supercop para tocar, com uma Lugar da AFC.

O gerente do Chennaiyin FC concluiu dizendo: “Para os seguidores, sim, fique desapontado, eu entendo totalmente. Mas continue amando seu clube, continue apoiando a equipe da melhor maneira possível, como sempre faz e faremos todo o possível para colocar esse sorriso no seu rosto. Vamos tentar ganhar esses jogos e nos preparar.

