Pacers Guard attira un notevole interesse nel mercato commerciale

Indiana Pacers è stato di recente in un tiro ed è attualmente la quinta squadra in Oriente con un record di 26-20.

Ma solo perché sono passati 8-2 nelle ultime 10 partite non significa che non si uniranno a uno scambio entro il tempo della prossima settimana.

Dan Woike ha recentemente riferito che Bennetict Mathurin sta attirando “un notevole interesse per il mercato commerciale”, ma i pacers non condivideranno facilmente i modi con lui.

“La guardia dell’Indiana Bennedict Mathurin è monitorata da quasi tutte le squadre viste come un acquirente alla scadenza, secondo un direttore dello scout. Ma poiché Pacers gioca così bene a basket, la squadra dovrebbe cercare un giocatore, apprezza mentre cerca di recuperare il primo round che ha usato su Mathurin in un accordo ”, ha scritto Woike per. Nbacentral.

Secondo quanto riferito, Bennetict Mathurin attira un notevole interesse per il mercato commerciale, per. @Danwoiksports

Mathurin è in media 16,4 punti e 5,9 rimbalzi al giorno. Abbina nel 2024-25 e spara il 47,1 per cento dal campo.

Ha sollevato il suo gioco dalla scorsa stagione mentre ha registrato 14,5 punti e 4,0 rimbalzi.

Mathurin fa parte del successo del team quest’anno e Pacers ne è ben consapevole.

Pertanto, si rifiutano semplicemente di tagliare i legami con lui per meno di un grande ritorno.

La squadra intende ottenere un giocatore “apprezza” ma chi è e da dove viene?

I Paccies sono in una buona posizione con Mathurin: possono scambiarlo, ma in cambio accettare solo un giocatore con alto calibro, oppure possono trattenerlo, continuare a trovare successo e forse costruire il suo valore commerciale per il futuro.

In questo momento, i pacers si sente a proprio agio con la squadra che hanno in modo che non si muovano a meno che non arrivi un’offerta premium.

Le squadre che vogliono Mathurin sono meglio andare al lavoro perché hanno meno di una settimana per attirare l’Indiana.

