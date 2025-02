Pacers vs. Probabilidades, previsões, estatísticas recentes, tendências e melhores apostas para 8 de fevereiro

É no sábado, 8 de fevereiro, e Luka Doncic deve estrear no Los Angeles Lakers (30-19) contra o Indiana Pacers (29-21) da arena Crypto.com em Los Angeles.

O Lakers venceu quatro seguidas, incluindo uma vitória de 120-112 em casa na quinta-feira sobre o Golden State Warriors. Os Pacers venceram cinco dos últimos seis. Na quinta-feira, eles venceram em Los Angeles contra o Clippers, 119-112.

Atualmente, os Pacers estão 14-13 ao longo do caminho com um diferencial de +1 pontos, enquanto o Lakers tem um recorde de 8-2 nos últimos dez jogos em casa.

Temos todas as informações e análises que você precisa saber antes do jogo, incluindo as informações mais recentes sobre como capturar, provavelmente, as probabilidades, o desempenho recente da equipe, as estatísticas dos jogadores e, é claro, nossas previsões, Seleções e melhores apostas para o jogo de nossas ferramentas de modelagem e pessoal especializado.

Detalhes do jogo e como ver Pacers vs. Lakers vive hoje

Probabilidades do jogo para Pacers vs. Lakers

As últimas probabilidades no sábado:

Isso dá aos Pacers um total de pontos de equipe implícitos de 115,12 e o Lakers 115.91.

Elegante e previsões de especialistas para o jogo Pacers vs. Sábado Lakers

NBC Sports Bet Best Bet

Nosso modelo calcula as projeções em torno de cada linha de dinheiro, propagação e mais ou mais aposta para cada jogo no calendário da NBA, de acordo com os pontos de dados, como desempenho recente, os confrontos de Head By Head, informações sobre informações, informações de tendências e totais de jogos projetados.

Depois que o modelo terminar de trabalhar, colocamos suas projeções ao lado das últimas apostas para o jogo atingir um nível de confiança relativo para cada aposta.

Essas são as melhores apostas que nosso modelo está projetando para o jogo Pacers & Lakers hoje:

MoneyLine: a NBC Sports Bet está recomendando uma jogada no Indiana Pacers na linha de dinheiro.

Diferença: a NBC Sports Bet se inclina para um jogo da ATS no Indiana Pacers em +1.

TOTAL: A NBC Sports BET se inclina para uma jogada no jogo total de 231.

Estatísticas, tendências e idéias importantes a serem conhecidas antes do Pacers vs. Lakers no sábado

O Lakers venceu 4 de seus últimos 5 jogos em casa contra times com recordes vencedores

O máximo é 12-8 nos últimos 10 jogos dos Lakers e paers combinados

Os Lakers têm 4-1 ATS em seus últimos 5 jogos como um perdedor

Lakers tem 14-9 ATS em casa nesta temporada

