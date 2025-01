Pacers vs. Probabilidades Spurs, previsão de pontuação, horário de início: escolhas dos jogos da NBA Paris 2025, 25 de janeiro. Apostas por modelo testado

Se a segunda parte dos dois jogos dos Jogos NBA Paris 2025 entre San Antonio Spurs (20-22) e Indiana Pacers (24-20) traz algo semelhante a uma atuação semelhante de Victor Wembanyama, o povo de seu país natal Ela está preparada para um espetáculo e tanto. Os Spurs e Pacers jogarão novamente no sábado nos Jogos NBA de Paris de 2025, depois que o San Antonio derrotou o Indiana por 140-110, em Paris, na quinta-feira. Wembanyama, natural de Le Chesnay, na França, teve um forte desempenho com 30 pontos, 11 rebotes, seis assistências, cinco bloqueios e uma roubada de bola para liderar o Spurs na quinta-feira. San Antonio melhorou para 20-22 na temporada e quebrou uma seqüência de três derrotas consecutivas. Os Pacers ainda venceram oito dos últimos 10 jogos, mesmo com a derrota de quinta-feira os deixando cair para 24-20 no total.

O pontapé inicial na Accor Arena em Paris, França, está agendado para o meio-dia, horário do leste dos EUA. Os Pacers são favoritos com 1,5 ponto no último Pacers vs. O consenso da SportsLine Spurs, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é 234. Indiana é o favorito da linha de dinheiro -130 (arrisque $ 130 para ganhar $ 100), enquanto San Antonio está +110 (arrisque $ 100 para ganhar $ 110) em desvantagem. Antes de fazer qualquer escolha entre Spurs e Pacers, você vai querer ver as previsões da NBA do modelo de computador testado na SportsLine.

Aqui estão vários Linhas de apostas da NBA para Pacers vs. Spurs:

Diferença entre Spurs e Pacers: Indiana -1,5

Spurs vs Pacers mais/menos: 234 pontos

Linha de dinheiro do Spurs vs Pacers: Indiana -130, San Antonio +110

Por que os Pacers podem cobrir

O Indiana continua sendo um dos times mais quentes da liga, já que nenhum time do esporte tem um recorde de 10 jogos melhor do que o Pacers, que está com 8-2 nos últimos 10 jogos. Os Pacers alcançaram o sucesso graças a um esforço de pontuação equilibrado, com três artilheiros diferentes nos últimos três jogos e quatro nos últimos cinco jogos. E nenhum deles é Tyrese Haliburton, que ficou em segundo atrás do Indiana na pontuação com 20,1 pontos por jogo. No entanto, ele continua sendo uma parte importante do ataque, com média de 17,8 pontos e 8,8 assistências por jogo este ano.

Os Pacers são o quarto time de pontuação mais eficiente, com 48,9% de arremessos de campo nesta temporada. Indiana continua a empurrar a bola, jogando no sétimo ritmo mais rápido da liga, levando ao 11º lugar no ranking ofensivo com 115 pontos por jogo. Indiana não perdeu jogos consecutivos este mês, então melhores desempenhos podem ser esperados de jogadores como Pascal Siakam, Myles Turner e Andrew Nembhard no sábado. Veja qual time escolher aqui.

Por que os Spurs podem cobrir

Wembanyama acertou 13 de 21 (61,9%) arremessos de campo e o centro atlético de 2,10 metros dominou completamente o interior, acertando 9 de 10 tentativas de dois pontos. Os Spurs marcaram 140 pontos, o melhor da temporada, em seu primeiro jogo na França, país natal de Wembanyama, com 60,4% de arremessos de campo, incluindo 50% em três pontos com 18 arremessos de três pontos. Essa eficiência pode ser difícil de duplicar, mas como estes jogos em França significam claramente mais para Wembanyama, com a rara oportunidade de jogar no seu país, os seus companheiros podem apoiá-lo novamente no sábado.

Wembanyama registrou seu quarto duplo-duplo consecutivo na quinta-feira e tem média de 24,6 pontos e 10,8 rebotes em sua segunda temporada na NBA. Ele também é um jogador defensivo de alto nível, com média de quatro bloqueios por jogo nesta temporada. Devin Vassell somou 25 pontos em 9 de 13 arremessos e Harrison Barnes marcou 20 pontos em 9 de 10 arremessos de campo na quinta-feira, enquanto os Spurs buscam outro desempenho dominante na França. Veja qual time escolher aqui.

