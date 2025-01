Packers intervisterà l’assistente dei Jets per il lavoro di allenatore della linea difensiva

I Green Bay Packers sono alla ricerca di un nuovo allenatore della linea difensiva dopo essere passati dall’ex allenatore della linea difensiva Jason Rebrovich.

A quanto pare hanno già fatto un’intervista.

Secondo Ian Rapoport, insider di NFL Network, Green Bay intervisterà l’allenatore della linea difensiva dei Jets, Aaron Whitecotton.

Potrebbe essere una mossa potenzialmente grande per una crescente difesa di Green Bay.

IL #Imballatori è impostato per la conversazione #Jet L’allenatore della DL Aaron Whitecotton per il suo lavoro di allenatore della DL, ora vacante, ha detto la fonte. @RobDemovsky ha riferito che GB è passato da Jason Rebrovich. — Ian Rapoport (@RapSheet) 17 gennaio 2025

Sotto la guida del coordinatore difensivo del primo anno Jeff Hafley, Green Bay è arrivato sesto questa stagione in difesa totale, settimo in difesa veloce, quarto in takeaway e sesto in difesa da punteggio.

Secondo molti, questa è stata una delle prime 10 difese che è arrivata davvero a metà stagione.

Ma ora la squadra ha bisogno di un nuovo allenatore della linea difensiva e Whitecotton potrebbe adattarsi al profilo.

Whitecotton è diventato uno dei migliori allenatori della linea difensiva del campionato, avendo ricoperto ruoli con i Jets, San Francisco 49ers e Buffalo Bills negli anni precedenti.

I Jets hanno avuto una difesa tra le prime cinque in ciascuna delle ultime tre stagioni, grazie in gran parte al gioco della linea difensiva.

Whitecotton ha aiutato il guardalinee difensivo Quinnen Williams a diventare una superstar, come ha fatto con il giovane edge rusher Jermaine Johnson.

Sarebbe una mossa enorme per i Packers se alla fine potessero assumerlo.

Con i Packers attualmente in modalità win-now e con i Jets alla ricerca di un nuovo allenatore, Whitecotton potrebbe essere alla ricerca di un nuovo ingaggio.

