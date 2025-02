Packers RB Josh Jacobs Peça abertamente à equipe para adicionar o número 1 de WR: ‘Tive algumas conversas com (Davante Adams)’

Josh Jacobs gostaria de outra arma na ofensiva dos Packers. (Foto de Cooper Neill/Getty Images)

Quando Josh Jacobs desceu na Radio Row no Super Bowl, a sutileza não estava na agenda do corredor Green Bay Packers.

No decorrer de várias entrevistas na quarta -feira, Jacobs solicitou que a equipe adicionasse um receptor aberto nº 1 para ajudar o Jordan Love Marshal. Ele já tinha um nome em mente: o ex-Packers All-Pro Davante Adams, com quem Jacobs jogou durante seu tempo no Las Vegas Raiders.

Obviamente, há uma implicação por trás dessa afirmação, de que alguns dos colegas de equipe de Jacobs não conseguiram achar um cativante.

Jacobs como:

“Temos um grupo de receptores muito jovens. Tudo pode ser muito, muito, muito especial, mas acho que precisamos pessoalmente de um cara que já é o número 1. Então, alguém que conhecemos será um pouco mais consistente.

Quando perguntado se o jogador que ele tinha em mente “talvez ele tocasse aqui antes”, como Adams, Jacobs respondeu “se ele tivesse o preço certo … tive algumas conversas com ‘Te”.

Ele passou a dizer algo semelhante em uma entrevista diferente, através de Chris Simms, da NBC Sports.

Josh Jacobs em sua lista de desejos fora da temporada para Packers: “Precisamos de um WR, um verdadeiro WR. Eu amo os meninos que temos, mas precisamos de um #1 testado “ – Chris Simms (@csimmsqb) 5 de fevereiro de 2025

A ofensiva dos Packers ocupou a 12ª posição em pátios aéreos em último e terceiro na rede por tentativa. Jayden Reed deixou a unidade com 857 jardas de recepção, seguidas pelo Tucker Kraft de asa fechada com 707, Christian Watson com 620, Romeo Doubs com 601 e Dontayvion Wicks com 415. Nenhum desses jogadores tem mais de 25 anos.

Os Packers não tiveram um receptor de 1.000 yard desde os 1.553 Adams em 2021, sua última temporada com a equipe. Foi então que Aaron Rodgers ainda era o marechal de campo de Green Bay.

Wicks, que só tinha mais 73 recepção que Jacob no ano passado, não parecia concordar com a avaliação de seu companheiro de equipe.

Em outra entrevista com Kay Adams de Fanduel, Jacobs disse “definitivamente” bem -vindo a Adams de volta a Green Bay e os Packers “têm um lugar para ele”.

Adams está sob contrato com jatos por mais duas temporadas, mas pode ser um candidato a negociar ou liberar esta baixa temporada devido a um impacto proibitivo de US $ 38 milhões até 2025. Ele jogou pelos Packers de seu ano de estreia em 2014 a 2021, depois de que ele solicitou uma troca e recebeu um para os Raiders.

Adams achou menos bem -sucedido o que era esperado em Las Vegas, não temos todos, e acabamos nos encontrando com Rodgers nos Jets no meio da temporada do ano passado. Ele entrará nesta temporada com um futuro nublado, e um que poderia se preparar para um retorno de Green Bay se o lobby de Jacobs e Sua própria faixa possível Eles devem acreditar.