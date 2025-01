Packers vs. Pontuação Atualizações ao vivo dos Eagles: Filadélfia recebe o Green Bay no confronto wild card dos playoffs da NFC

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers abriram a temporada no primeiro jogo da NFL no Brasil: vitória do Philadelphia por 34 a 29. Naquela noite, Saquon Barkley correu para 109 jardas e dois touchdowns em uma estreia forte para os Eagles, e Jordan Love arremessou para 260 jardas e um par de touchdowns em um forte desempenho para abrir o ano. Agora, 18 semanas depois, eles abrirão a parte NFC da rodada curinga na Filadélfia. Barkley acabou se tornando o nono running back na história da NFL a eclipsar a marca de 2.000 jardas, e Love ajudou a guiar os Packers de volta aos playoffs, lançando 25 passes para touchdown, apesar de ter perdido dois jogos devido a uma lesão.

No entanto, todos os olhos estarão voltados para o quarterback dos Eagles quando Jalen Hurts retornar de uma concussão que sofreu na derrota da semana 16 para os Commanders. Hurts voltou aos treinos na quarta-feira. Philadelphia perdeu para Washington, mas fechou a temporada com vitórias sobre Cowboys e Giants. Os Eagles (14-3) fecharam a temporada com força, vencendo 12 dos últimos 13 jogos, após começarem em 2 a 2, com derrotas para Falcons e Buccaneers no primeiro mês. Os Packers, com 11-6, venceram 0-5 contra os três times da NFC com 14 vitórias (Detroit, Minnesota e Filadélfia) e sua única outra derrota foi para os Bears na Semana 18 por um gol de campo que os deixou de fora.

Como assistir ao jogo NFC wild card entre Packers e Eagles

Tempo: 16h30, horário do leste

Localização: Campo financeiro de Lincoln | Filadélfia

Canal: Raposa

Transmissão: Fox Sports, aplicativo Fubo