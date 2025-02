Padre Erling Haaland Obiettivi che calciano l’Arsenal dopo aver tremesso in città

Erling HaalandIl padre, l’ex centrocampista Manchester City Alf-Tonge Haaland, si è diretto nell’Arsenal dopo che il lato di Pep Guardiola di Pep Guardiola è partito su Emirates Pep Guardiola su Emirates.

In risposta a un contributo all’Arsenal X dopo un fischio a tempo pieno, Alf-Tonge Haaland ha scavato negli ultimi anni per calciare la mancanza di arsenale d’argento come lui Ha scritto: “” Questa squadra “che vince tutto. Ehhhh, no.”

Sebbene nelle ultime due stagioni la città abbia spinto il titolo di Premier League, l’Arsenal Mikel Artta è stato criticato per non aver convertito il loro risveglio in trofei.

Artta ha vinto la FA Cup durante la sua prima stagione, che è responsabile dell’Arsenal nel 2019-2020, ma la sua squadra non ha vinto un altro argento nel corso degli anni.

24 anni ha sviluppato una rivalità con l’Arsenal e Center Back Gabriel MagalhãesSoprattutto dopo che gli sport del cielo sono arrivati ​​per essere coinvolti in una lite Gabriel Gesù Dopo che le 2-2 squadre hanno disegnato il 22 settembre e ha detto al capo allenatore Mikel Artta di “rimanere umile” quando lo spagnolo ha scosso le mani con i giocatori in campo.

Haaland ha anche evitato la punizione per aver lanciato la palla su Gabriel a seguito del pareggio della fermata della città.

Gabriel è stato raffigurato domenica Martin ØdegaardApri di fronte alla faccia di Haaaland mentre la battaglia a lungo termine della coppia continuava. Arsenale Myles Lewis-Sklly Successivamente ha copiato il marchio “Lotus” in forward, che ha rappresentato una celebrazione dello yoga dopo aver segnato il terzo ospite al 62 ° minuto.

Haaland ha segnato una guida cittadina con un’intestazione al 55 ° minuto.

La vittoria dell’Arsenal significa che ci sono sei punti dietro il Liverpool, mentre la città è quarta a 41 punti, 15 alla deriva sul tavolo del tavolo.