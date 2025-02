Padre Luka Doncic chiama Mavericks dopo il negozio Lakers

Luka Doncic ha evitato la menzione di Mavericks nelle sue notizie d’addio domenica, invece ha ringraziato i fan e la comunità di Dallas dopo aver scambiato con i Lakers.

Il padre di Doncic, tuttavia, non ha ritardato i Maverick e il loro trattamento dell’accordo di successo.

Domenica in un’intervista con la Slovak Media Network Arena Sport 1, Sasa Doncic Mavericks dell ‘”ipocrisia” è stato accusato e criticato il “segreto”, con il quale organizzavano un negozio con tre squadre che inviavano Luka Lakers e Anthony a Dallas.

“Capisco che nel momento in cui non sei d’accordo con una certa filosofia”, ha detto Sasa Doncic, Come tradotto da Arena Sport. “Non ti piace o quel giocatore, tutto bene – lo capisco.

Editori birichini 2 correlati

“Ma penso che sia esattamente questo segreto, o dovrei dire ad alcuni individui, forse anche all’ipocrisia, mi fa male personalmente. Perché penso che Luka non lo meriti assolutamente.

Il CEO di Mavericks ha citato la difesa superiore di Davis come motivo per il negozio e ha dichiarato: “La difesa vince i campionati”, riconoscendo che era anche preoccupata la prossima situazione contrattuale di Doncic.

Tuttavia, le fonti segnalate da MacMahon ESPN che le costante preoccupazioni sulle condizioni di Doncic sono state il fattore principale nella decisione di Mavericks di avvicinarsi ai Lakers of the Trade. Doncic ha giocato in questa stagione solo in 22 partite a causa di infortuni, in particolare la tensione sinistra del vitello, che lo ha spinto dalla vigilia di Natale.

Le fonti dissero a Macmahon che c’era un’estrema frustrazione per la mancanza di dieta e condizionamento di Doncic, che credevano che i creatori della decisione MAVS fossero influenzati negativamente dalla sua durata.

Sasa Doncic (a destra) ha accusato i maverick di “segretezza” e “ipocrisia” nel modo in cui gestivano il figlio del figlio da Dallas. Jerome Mron-USA Today Sport

SASA Doncic ha indicato la stagione 2023-24 dei MAVS quando suo figlio ha giocato in 70 stagioni regolari e in media 37,5 minuti per giocare prima di giocare in altre 22 partite post-stagione e in media 40,9 minuti per giocare durante la corsa di Dallas alle finali NBA.

“(Le condizioni di Luka) non c’erano problemi l’anno scorso, dal momento che stavo dicendo che un individuo ha detto che non era abbastanza in forma”, ha detto Sasa. “Che ha giocato, non lo so, 100 partite – praticamente 40 minuti con due o tre giocatori costantemente.

“Che è stato picchiato e tu dici di lui su di lui – sento che è molto ingiusto da alcuni individui. Hai scambiato con lui, difendi le tue azioni, ma non cercare scuse o alibis, tutto qui.

Ultime notizie di Shams Charania Scarica l’app ESPN e ti consente di ricevere prima gli ultimi aggiornamenti di Sharania Charania. Accedi facendo clic sulla campana nell’angolo in alto a destra. Clicca qui per ulteriori informazioni.

Doncic ha detto domenica in anticipo nella comunità di Dallas che “voleva così male per offrirti il ​​campionato” e che pensava che avrebbe trascorso la sua carriera con Mavericks.

“Per un bambino piccolo dalla Slovenia in arrivo negli Stati Uniti per la prima volta, hai fatto sentire il Nord Texas a casa”, ha scritto Doncic in un rapporto pubblicato sui social media. “In tempi positivi e cattivi, dall’infortunio alle finali NBA, il tuo supporto non è mai cambiato. Grazie non solo per aver condiviso la mia gioia nei nostri momenti migliori, ma anche per il sollevamento quando ne avevo più bisogno.

Doncic era estremamente popolare a Dallas – e ovunque. La sua maglia Mavericks n. 77 ha classificato l’ottavo tra i bestseller tramite nbastore.com durante la prima metà della stagione. Domenica sera alcuni articoli Doncic sono rimasti in vendita sul sito dello shopping MAVS.

I fan di Mavericks si sono radunati domenica pomeriggio davanti alle American Airlines di Dallas per protestare contro il negozio. Le dimostrazioni includevano un funerale simulato con diversi fan vestiti da avvocati e portava una bara, un fan aveva un cartello che legge il “peggior commercio NBA” e un altro fan lascia un cartello che recita “RIP MAVS”.

I fan si sono riuniti domenica pomeriggio fuori dall’American Airlines Center di Dallas su un falso funerale per protestare contro Mavericks con Luka Doncic. Immagini Jerome Mron-Imagn

Sono stati visti i lavoratori della sicurezza che hanno cercato di pulire un’area vandalizzata dai fan che hanno lasciato un rapporto profano incentrato su Harrison.

Sasa Doncic ha ripetuto i sentimenti di suo figlio e ha detto che Luka “ha rispettato molto Dallas” e ha menzionato il suo lavoro di beneficenza in città.

“Almeno come so (Luka) ha sacrificato estremamente – e anche tutte le storie quando qualcuno si rilassa, che vogliono scusarsi per le cose che fanno”, ha detto Sasa. “Sento che è molto ingiusto da alcuni individui, perché so che Luka ha rispettato molto Dallas. Ha rispettato l’intera città, ha aiutato i bambini.

Associated Press ha contribuito a questo rapporto.