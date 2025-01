Pai de Elon Musk revela que filho está pensando em comprar Liverpool

Os Reds são propriedade da FSG desde 2010.

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, quer comprar o Liverpool, a potência do futebol inglês, segundo seu pai.

Musk, 53 anos, é conhecido por ser dono do X (antigo Twitter), CEO da Tesla Motors e amigo próximo de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos. O magnata sul-africano tem um patrimônio líquido incrível de £ 340 bilhões.

Em entrevista à Times Radio, o pai de Elon, Errol, revelou seus planos inesperados. Ele foi questionado, “Seu filho quer comprar o Liverpool Football Club?”

Erroll respondeu:

“Não posso comentar isso, eles (os atuais donos do Fenway Sports Group) vão aumentar o preço. Ah, sim (ele expressou seu desejo), mas isso não significa que ele está comprando.”

Outra questão colocada a Musk Sr. foi se comprar os atuais líderes da Premier League era “Na mira de seu filho.”

“Ele gostaria. Sim, obviamente. Qualquer um iria querer… eu também,“Errol respondeu. “A avó dele nasceu em Liverpool e temos parentes em Liverpool, e tivemos a sorte de conhecer alguns Beatles porque eles cresceram com alguns membros da minha família. Então, estamos ligados ao Liverpool, sabe?

Desde 2010, a FSG é proprietária do Liverpool. De acordo com a avaliação mais recente da Forbes, os Reds valem £ 4,3 bilhões, o que os torna o quarto clube de futebol mais valioso do mundo.

A FSG vendeu sua participação minoritária para a Dynasty Equity, uma empresa de ações americana, em setembro de 2023. Isso foi para ajudar a saldar dívidas causadas por uma série de eventos, incluindo a epidemia de COVID-19, a renovação de Anfield e a aquisição de Melwood pelo clube. centro de treinamento.

“Nosso compromisso de longo prazo com o Liverpool continua forte como sempre.” afirmou Mike Gordon, presidente da FSG, na época do investimento da Dynasty Equity. “Afirmámos consistentemente que aproveitaríamos a oportunidade para apoiar a estabilidade financeira a longo prazo e a expansão futura de Liverpool se o parceiro de investimento certo pudesse ser encontrado.“

Esta semana, Musk reacendeu uma controvérsia política sobre grupos de homens que passaram décadas cuidando e estuprando meninas na Inglaterra. Numa série de tweets sobre X, o homem de 53 anos acusou o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e outros altos funcionários de encobrir o escândalo.

