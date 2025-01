Paige Bueckers da UConn se torna a jogadora mais rápida a atingir 2.000 pontos na carreira na história do programa

A estrela da UConn, Paige Bueckers, fez mais história no domingo, quando se tornou a jogadora mais rápida a marcar 2.000 pontos na carreira na história do programa durante a vitória dominante dos Huskies por 96-36 sobre Seton Hall. Bueckers precisou de apenas 102 jogos para atingir a marca, superando o recorde anterior de Maya Moore de 108 jogos.

Bueckers, que recentemente voltou de uma ausência de dois jogos devido a uma torção no joelho, terminou com 18 pontos e sete assistências em um eficiente arremesso de 6 de 10 arremessos de campo em apenas 23 minutos contra o derrotado Pirates. Seu arremesso recorde veio no início do segundo quarto, quando ele acertou um de seus saltadores de médio alcance patenteados.

“Eu esperava conseguir isso em algum momento”, Bueckers ditado. “Eu sabia que estava a seis pontos de distância, então, eventualmente, espero chegar lá. Eu não queria forçar, não queria forçar a questão e apenas deixar acontecer naturalmente dentro do fluxo do jogo e continuar para jogar da maneira certa, procuro meus companheiros, procuro minha tacada, jogo basquete UConn e o que deveria acontecer, acontecerá.

Bueckers, que ganhou o prêmio Naismith de Jogador do Ano quando era calouro, teve alguns anos frustrantes desde então. Devido a uma série de lesões, incluindo uma ruptura do ligamento cruzado anterior que lhe custou toda a campanha de 2022-23, Bueckers disputou apenas 73 partidas desde sua temporada de calouro. Se ela tivesse permanecido saudável, teria a chance de alcançar o recorde do programa de Moore de 3.036 pontos.

Mesmo com as lesões, Bueckers é um dos três jogadores da história dos Huskies com pelo menos 2.000 pontos, 400 rebotes, 400 assistências e 200 roubadas de bola, sendo os outros Moore e Breanna Stewart.

“Ser capaz de marcar tantos pontos em tão pouco tempo é uma conquista tremenda”, disse o técnico do UConn, Geno Auriemma. “Para ser capaz de fazer isso apesar dos altos e baixos e de perder uma temporada inteira e (metade) de outra temporada, manter o foco mental, permanecer positivo e permanecer comprometido em se esforçar, há muitas coisas envolvidas em ser capaz de estar lá. e fazer as coisas.” tiros que ela faz, dado o que ela passou.

“Não conheço muitas pessoas que trabalhem no jogo tanto e com tanta frequência quanto ela, então estou feliz que ela esteja sendo recompensada. E tenho certeza de que há mais alguns pontos em seu futuro.”

Com a vitória de domingo, os Huskies classificados em 6º lugar melhoraram para 17-2 na temporada e um perfeito 8-0 no jogo do Big East. Na quarta-feira eles jogarão novamente contra o Villanova.