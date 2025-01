Paige Bueckers dell’UConn è tornata da una distorsione al ginocchio e si avvicina a 2.000 punti in carriera

Paige Bueckers non ha mostrato quasi alcun segno di ruggine dopo aver saltato due partite per una distorsione al ginocchio sinistro.

“Mi sento bene”, ha detto Bueckers del numero 6 della UConn’s St. Dopo la vittoria per 71-45 su John mercoledì sera. “Sono semplicemente felice di essere di nuovo là fuori. Ovviamente la prima partita di qualsiasi cosa in cui vuoi semplicemente immergerti. Rivivi la sensazione di giocare a basket, la sua fisicità, la sua velocità, ma sentendoti bene.”

Bueckers ha segnato 12 punti in 23 minuti. Era 1 su 4 nel primo tempo mentre l’UConn aveva un vantaggio di 15 punti e ha faticato a trovare i tiri della guardia All-American in un’apertura sbilenca di 20 minuti.

“Ogni volta che ti prendi una pausa, avrai sempre un singhiozzo quando entri lì, e quando la partita è iniziata, sembrava che avesse appena ripreso da dove si era interrotto”, ha detto l’allenatore degli Huskies Geno Auriemma. “Poi inizi a vederlo andare alla deriva e non ha la resistenza per tenere il piede sull’acceleratore come farebbe normalmente. Quindi ha trascorso parte del primo tempo semplicemente vagando e non abbiamo avuto abbastanza tiri su di lui.”

Dopo che l’UConn ha lasciato brevemente il vantaggio scendere a 11 all’inizio del terzo quarto, Bueckers ha segnato tre saltatori dalla media distanza in un arco di circa tre minuti e mezzo per estendere il vantaggio a 48-27 e assicurarsi un posto in panchina per guardare. il quarto.

“Abbiamo cambiato un paio di cose e poi all’improvviso bang, bang, bang”, ha detto Auriemma. “Quindi non ho mai dubbi su ciò che Paige può fare per avere un impatto sul gioco perché l’ho visto così tante volte, ma so anche che non è un robot in cui la metti, premi un pulsante e tutto avviene automaticamente.”

Bueckers si è ripreso dalle vittorie su Xavier e Georgetown ed entra nella partita di domenica contro Seton Hall sei meno del 12esimo marcatore di 2.000 punti dell’UConn. Bueckers è a 101 partite dal traguardo e supererebbe Maya Moore come il miglior realizzatore di 2.000 punti per gli Huskies.

Bueckers si è infortunato nella vittoria per 83-52 degli Huskies su Villanova il 5 gennaio quando la guardia matricola dei Wildcats Jasmine Bascoe è atterrata sul piede sinistro mentre si tuffava per una palla vagante. Bueckers è uscito zoppicando dal campo con 1:17 rimasto nel terzo quarto e non è tornato.

Bueckers è stato il giocatore dell’anno da matricola, ma gli infortuni lo hanno limitato a sole 17 partite nelle due stagioni successive. Aveva giocato da titolare le ultime 54 partite nelle ultime due stagioni prima della sua breve assenza.

Rapporto dell’Associated Press.

