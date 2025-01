Paige Bueckers è la più veloce nella storia dell’UConn con 2.000 punti

STORRS, Connecticut – Paige Bueckers ha segnato 18 punti superando i 2.000 in carriera e diventando n. 6 L’UConn ha sconfitto domenica Seton Hall 96-36.

Bueckers ha segnato 2.001 punti con un tiro da due punti a 8:05 dalla fine del primo tempo. Ha segnato un fuoricampo nella sua 102esima partita, battendo il record del programma di Maya Moore di 108 partite. Bueckers è il 12esimo giocatore dell’UConn a raggiungere questo traguardo.

“Riuscire a mettere a segno così tanti punti in così poco tempo è un risultato enorme”, ha detto l’allenatore Geno Auriemma. “Per essere in grado di farlo nonostante gli alti e bassi e perdere un’intera stagione e (metà) di un’altra stagione, per rimanere mentalmente bloccato, rimanere positivo e impegnarsi comunque a portare a termine il lavoro, ci vuole molto per essere fuori lì e fai gli scatti che fa, visto quello che hai passato

“Non conosco molte persone che lavorano così duramente e così spesso sul gioco come fa lei, quindi sono felice che sia stata premiata. E sono sicuro che ci saranno qualche punto in più nel suo futuro.”

Bueckers ha segnato o assistito su 36 punti dell’UConn in soli 23 minuti e ha concluso con sette assist.

Giochi Paige Bueckers 102 Maya Moore 108 Kerry Bascom 112 Breanna Stewart 117 Rebecca Lobo 118

“Speravo di ottenerlo prima o poi”, ha detto Bueckers del traguardo. “Sapevo che ero a sei punti di distanza, quindi alla fine, spero, ci arriverò. Non volevo spingere, non volevo forzare, ho lasciato che accadesse naturalmente mentre la partita andava avanti e continuavo a giocare .” nel modo giusto, cerco i miei compagni di squadra, cerco il mio tiro, gioco a basket alla UConn e accadrà quello che dovrebbe succedere.”

La matricola Sarah Strong ha segnato 23 punti e 11 rimbalzi e Azzi Fudd ha segnato 18 punti per l’UConn (17-2, 8-0 nel Big East).

Anche Aubrey Griffin è tornata per gli Huskies, giocando la sua prima partita da quando si è strappata l’ACL sinistro nel gennaio 2024. Ha segnato 3 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 10 minuti.

Jada Eads ha segnato 14 punti per Seton Hall (13-5, 5-2).

Strong aveva nove punti in un parziale di 16-2 per l’UConn portando gli Huskies in vantaggio per 26-7 con 1:16 rimasto nel primo quarto.

Seton Hall ha giocato senza Savannah Catalon e Shailyn Pinkney, nativa del Connecticut. Era la nona partita consecutiva che Pinkney aveva mancato, mentre Catalon era fuori per l’ottava consecutiva.

L’Associated Press e Alexa Philippou di ESPN hanno contribuito a questa storia.