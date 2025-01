Paige Bueckers si è infortunata nella vittoria della numero 7 dell’UConn su Villanova

Paige Bueckers ha segnato 15 punti prima di partire per un infortunio nella partita di domenica al n. 7 UConn 83-52 sull’ospite Villanova.

Bueckers ha fornito nove assist per gli Huskies (13-2, 4-0 Big East) prima di infortunarsi a 1:17 dalla fine del terzo quarto a seguito di uno scontro a metà campo. Bueckers stava cercando la palla vagante quando Jasmine Bascoe di Villanova si avventò sul ginocchio sinistro dell’All-American e lo piegò goffamente.

“È piuttosto brava. Voglio dire, è stata sfortuna, il ragazzo è andato a prendere la palla e sono sicuro che la gente l’ha visto. Paige le ha voltato le spalle ed è stata una situazione strana”, ha detto l’allenatore dell’UConn Geno Auriemma dopo la vittoria. “È divertente perché avevamo qualcuno al tavolo dei marcatori pronto a fare il check-in. Ma starà bene. Ha un bell’aspetto. Sono ottimista, mettiamola così”.

Bueckers, che si è strappata il legamento crociato anteriore del ginocchio nel 2022, un infortunio che l’ha messa da parte per un anno, è rimasta seduta in campo per un minuto prima di zoppicare. È andata negli spogliatoi ed è tornata in panchina pochi minuti dopo. Non è tornata sul pavimento.

“Non è il peggio che possiamo immaginare”, ha detto Auriemma. “Quindi questa è un’ottima notizia considerando quanto sia stato imbarazzante.

La partita era serrata prima che gli Huskies costruissero un vantaggio di otto punti entro la fine del primo quarto. Sarah Strong, che guidava l’UConn con 21 punti, ne aveva 10 nei primi 10 minuti. L’UConn ha esteso il suo vantaggio su Villanova (7-8, 1-2) portandolo a 43-26 all’intervallo.

I Wildcats si portarono sul 47-34 all’inizio del terzo quarto prima che Azzi Fudd segnasse cinque gol consecutivi per l’UConn durante un parziale di 7-0 che mettesse fine alla partita.

Gli Huskies ospiteranno Xavier mercoledì.

