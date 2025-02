Pak vs in Dream11 Previsão hoje Match 3 Paquistan Odi Tri-Series

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para o terceiro ODI do ODI da Tri-Series do Paquistão 2025, que será tocado entre Pak vs SA em Karachi.

Depois de derrotar o Paquistão e a África do Sul na fase de grupos, a Nova Zelândia chegou à final da série Tri em andamento no Paquistão. Agora, o segundo finalista será decidido no terceiro jogo.

O Paquistão enfrentará a África do Sul neste confronto, que está programado para ocorrer na quarta -feira, 12 de fevereiro, no National Stadium, Karachi. Ambas as equipes perderam a partida contra a Nova Zelândia. Agora, este confronto decidirá quem enfrentará a Nova Zelândia na final.

Este é um jogo de nocaute virtual. O Paquistão não tinha poder de fogo com o bastão, e seu boliche da morte estava abaixo do par. A África do Sul tinha uma unidade inexperiente e eles tocaram assim. No entanto, todas as armas grandes retornarão às proteases.

PAK vs: Detalhes da festa

Fósforo: Paquistão (PAK) vs África do Sul (SA), 3º ODI, Paquistão ODI Triies 2025

Data de coincidência: 12 de fevereiro de 2025 (quarta -feira)

Tempo: 14:30 é / 09:00 em GMT / 2:00

Evento: National Stadium, Karachi

Pak vs: frente a frente: pak (33) -sa (52)

Até agora, um total de 86 jogos foram disputados entre os dois times. A África do Sul venceu 52 jogos, o Paquistão venceu 33 jogos e um jogo terminou sem resultados.

PAK vs: Relatório Meteorológico

O prognóstico para quarta -feira em Karachi prevê um clima claro com uma temperatura máxima de 30 ° C. É provável que a umidade varia entre 35 e 40 %.

PAK vs: Relatório de tom

O lançamento de Karachi é um bom rebatedor. Pode haver alguma ajuda inicial para os Pacers, mas o tom é plano. É um local de pontuação alta, e poderíamos ver outro total de mais de 300 na quarta -feira. Rocío nas segundas entradas pode ser um fator que pode influenciar o resultado.

Pak vs: Xis prevê:

Paquistão: Fakhar Zaman, Saud Shakeel, Babar Azam, Kamran Ghulam, Mohammad Rizwan (WK & C), Agha Salman, Khushdil Shah, Shaheen Afridi, ast

África do Sul: Tomb Bavum ©, Matthew Bretzke, Aiden Markram, Rassie Van de volta, Heinrich Klassen (WK), Marco Jansen, para Winnan Muharma, Sunnan Malder, Synan Maldan, Keuva, Sunnah, Kuziri.

SUGEND DREAM11 Equipe de fantasia nº 1 Pak vs SA Dream11:

Goleiro: Mohammad Rizwan

Batedores: Rassie van der Dussen, Babar Azam, Fakhar Zaman, Matthew Breetzke

Todo terrenoS: Agha Salman, Wiaan Mulder, Marco Jansen

JogadorS: Ahmed, desafio, Sharahi Africa

Capitão Primeira opção: Wiaan Mulder || Capitão Segunda opção: Babar Azam

Vice-Capitán Primeira opção: Agha Salman || Vice Capitão Segunda opção: Marco Jansen

Dream11 Surred1 Fantasy Team No. 2 Pak vs SA Dream11:

Goleiro: Mohammad Rizwan, Heinrich Klaasen

Batedores: Babar Azam, Fakhar Zaman, Matthew Bretzke

Todo terrenoS: Agha Salman, Wiaan Mulder, Marco Jansen

JogadorS: Ahmed, desafio, Sharahi Africa

Capitão Primeira opção: Matthew Bretzke || Capitão Segunda opção: Kagiso Rabada

Vice-Capitán Primeira opção: Fakhar Zaman || Vice Capitão Segunda opção: Brilho Africa

PAK VS SA: Dream11 Previsão – Quem vai ganhar?

O Paquistão não tem sido consistente em casa. Embora eles vencessem a série ODI na África do Sul, jogadores -chave como Saim Ayub e Haris Rauf. É por isso que apoiamos a África do Sul para vencer aqui.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket