PAK vs NZ Dream11 Previsão hoje Match 1 Pakistan Odi Tri-Series 2025

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para o 1º Odi de la Tri-Serie Odi de Paquistão 2025, que será tocado entre Pak vs NZ em Lahore.

Está na hora de uma emocionante série Tris Odi que envolve os anfitriões Paquistão, Nova Zelândia e África do Sul. Esta série Tris é crucial para as três equipes enquanto eles estão indo para o Troféu dos Campeões da ICC 2025 depois disso.

A série TRI terá quatro jogos entre 8 e 14 de fevereiro. O primeiro jogo ocorrerá entre o Paquistão e a Nova Zelândia. Ele será reproduzido no sábado no Estádio Gaddafi, Lahore.

Ambas as equipes têm todos os grandes nomes de volta e podem produzir um concurso emocionante em Lahore.

Pak vs NZ: detalhes da festa

Fósforo: Paquistão (Pak) vs Nova Zelândia (NZ), 1º ODI, Paquistão ODI Tries 2025

Data de coincidência: 8 de fevereiro de 2025 (sábado)

Tempo: 14:30 é / 09:00 em GMT / 2:00

Evento: Estádio Gaddafi, Lahore

PAK vs NZ: Cabeça por: Pak (61) -nz (51)

Um total de 116 ódio entre esses dois lados foi jogado. O Paquistão venceu 61, a Nova Zelândia venceu 51, três jogos terminaram sem resultados e um foi empatado.

PAK vs NZ: Relatório Meteorológico

O prognóstico para o sábado em Lahore é claro sem uma ameaça de chuva. A temperatura atingirá até 23 ° C com uma umidade média de 28 %.

Pak vs NZ: Relatório de Tone

A superfície em Lahore é bastante plana, e podemos esperar uma pista amigável para bater no primeiro jogo. As condições para o rebatimento continuarão sendo boas nas duas entradas da festa. No entanto, pode haver algum orvalho à noite, o que pode se tornar um pouco desafiador para os jogadores de boliche nos segundos ingressos. Espera -se que Hilanderos obtenha mais compras do que o marcapasso aqui, mas não muito.

Pak vs NZ: XIS prevê:

Paquistão: Fakhar Zaman, Saud Shakeel, Babar Azam, Kamran Ghulam, Mohammad Rizwan (WK & C), Agha Salman, Khushdil-Shah, Shaheen Afridi, Capa Ahmed, Naseem-Snhah, Haris Rauf

Nova Zelândia: Devon Conway, Rachin Ravindra, Kane Williamson, Mark Chapman, Daryl Mitchell, Glenn Phillips, Michael Bracewell, Mitchell Santner (C), Nathan Smith, Matt Henry, William O’Rourke

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 1 Pak vs NZ Dream11:

Goleiro: Mohammad Rizwan

Batedores: Kane Williamson, Babar Azam, Saud Shakeel, Daryl Mitchell, Rachin Ravindra

Todo terrenoS: Agha Salman, Mitchell Santner, Glenn Phillips

JogadorS: Matt Henry, Shaheen Afridi

Capitão Primeira opção: Kane Williamson || Capitão Segunda opção: Babar Azam

Vice-Capitán Primeira opção: Mohammad Rizwan || Vice Capitão Segunda opção: Daryl Mitchell

SuGADE DREAM11 FANTASY EQUIPE Nº 2 PAK vs NZ DREAM11:

Portátil: Mohammad Rizwan, Devon Conway

Batedores: Kane Williamson, Babar Azam, Fakhar Zaman, Rachin Ravindra

Todo terrenoS: Agha Salman, Mitchell Santner, Glenn Phillips

JogadorS: Matt Henry, Shaheen Afridi

Capitão Primeira opção: Rachin Ravindra || Capitão Segunda opção: Mitchell Santner

Vice-Capitán Primeira opção: Agha Salman || Vice Capitão Segunda opção: Brilho Africa

Pak vs NZ: Dream11 Prediction – quem vai ganhar?

O Paquistão pode ter uma vantagem nas condições de sua casa, mas a Nova Zelândia está mais estabelecida nos dois departamentos. É por isso que apoiamos a Nova Zelândia a vencer este jogo.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket