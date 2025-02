PAK vs NZ Dream11 Previsão Today Match 1 ICC Champions Trophy 2025

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para a Parte 1 do Troféu dos Campeões da ICC 2025, que será tocado entre Pak vs NZ em Karachi.

A nona edição do Troféu dos Campeões da ICC está pronta para começar, já que as oito melhores times tentarão ter o troféu em suas mãos. O Paquistão defenderá seu título e enfrentará a Nova Zelândia no primeiro jogo do torneio.

Este confronto será disputado na quarta -feira, 19 de fevereiro, no National Stadium, Karachi. Esses dois se encontraram recentemente no ODI da Tri-Series, e a Nova Zelândia venceu confortavelmente no final.

Mas você nunca sabe com o Paquistão; Sua imprevisibilidade os torna os oponentes difíceis. Mas, a Nova Zelândia terá confiança depois de vencer a série TRI e procurará replicar esse desempenho.

Pak vs NZ: detalhes da festa

Fósforo: Paquistão (PAK) vs Nova Zelândia (NZ), Match 1, ICC Champions Trophy 2025

Data de coincidência: 19 de fevereiro de 2025 (quarta -feira)

Tempo: 14:30 é / 09:00 em GMT / 2:00

Evento: National Stadium, Karachi

PAK vs NZ: Cabeça por: Pak (61) -nz (53)

Essas duas equipes jogaram um total de 118 ódio até agora. O Paquistão venceu 61, a Nova Zelândia venceu 53, três jogos terminaram sem resultado e um terminou em empate.

PAK vs NZ: Relatório Meteorológico

É provável que o prognóstico para quarta -feira em Karachi esteja molhado. A temperatura máxima atingirá até 28 ° C, enquanto a umidade deverá estar em torno de 40-45 %.

Pak vs NZ: Relatório de Tone

É provável que o local ofereça uma superfície uniforme. Devido a condições úmidas, os spinnings podem obter algumas compras nos primeiros ingressos. Nos segundos ingressos, pode haver algum orvalho mais tarde. A nova bola avançará mais cedo, e isso pode ser um momento difícil para os batedores. Mas perseguir pode ser uma vantagem aqui.

Pak vs NZ: XIS prevê:

Paquistão: Fakhar Zaman, Babar Azam, Saud Shakeel, Salman Agha, Tayyab Tahir, Mohammad Rizwan (C & WK), Khushdil Shah, Shaheen Africa, Faheem Ashraf, Naseem Shah, Ahmed Ahmed

Nova Zelândia: Devon Conway, Will Young, Kane Williamson, Daryl Mitchell, Glenn Phillips, Tom Latham (WK), Michael Bracewell, Mitchell Santner (C), Matt Henry, Nathan Smith, William O’Rourke

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 1 Pak vs NZ Dream11:

Pak vs NZ Dream11 Team 1

Portátil: Devon Conway, Mohammad Rizwan

Batedores: Kane Williamson, Fakhar Zaman, Daryl Mitchell

Todo terrenoS: Agha Salman, Michael Bracewell, Glenn Phillips, Mitchell Santner

JogadorS: Shaheen Afridi, Naseem Shah

Capitão Primeira opção: Kane Williamson || Capitão Segunda opção: Fakhar Zaman

Vice-Capitán Primeira opção: Daryl Mitchell || Vice Capitão Segunda opção: Brilho Africa

SuGADE DREAM11 FANTASY EQUIPE Nº 2 PAK vs NZ DREAM11:

Pak vs NZ Dream11 Team 2

Portátil: Mohammad Rizwan, Devon Conway

Batedores: Kane Williamson, Fakhar Zaman, Daryl Mitchell, Babar Azam

Todo terrenoS: Agha Salman, Mitchell Santner, Glenn Phillips, Micheal Bracewell

Jogador: Brilho Africa

Capitão Primeira opção: Agha Salman || Capitão Segunda opção: Micheal Bracewell

Vice-Capitán Primeira opção: Daryl Mitchell || Vice Capitão Segunda opção: Mohammad Rizwan

Pak vs NZ: Dream11 Prediction – quem vai ganhar?

A Nova Zelândia começará como favorita devido à sua forma atual. O Paquistão não tem a combinação correta, e seu quinto jogador de boliche é um problema. É por isso que apoiamos a Nova Zelândia a vencer este jogo.

