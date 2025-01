PAK vs WI Dream11 Prediction Today Match 1 Paquistão vs West Indies Test Series 2025

Guia de críquete Dream11 Fantasy e dicas para o primeiro teste da série de testes Paquistão x Índias Ocidentais 2025, que será disputada entre PAK x WI em Multan.

Em meio a todas as negociações sobre o próximo Troféu dos Campeões da ICC 2025, o Paquistão está atualmente se preparando para receber as Índias Ocidentais para uma série de testes de duas partidas.

O primeiro teste entre o Paquistão e as Índias Ocidentais está programado para começar às 10h IST na sexta-feira (17 de janeiro) no Multan Cricket Stadium, Multan. O Paquistão vem de uma derrota na série na África do Sul, mas antes disso venceu a Inglaterra em casa por 2 a 1.

As Índias Ocidentais têm lutado neste formato e seus batedores enfrentarão o desafio de uma pista favorável ao giro em Multan. Embora esta série faça parte do ciclo ICC WTC 2023-25, não é mais um incentivo para estas duas equipes que já estão eliminadas.

PAK x WI: detalhes da partida

Fósforo: Paquistão (PAK) vs Índias Ocidentais (WI), 1º teste, turnê das Índias Ocidentais no Paquistão 2025

Data da partida: 17 de janeiro (sexta-feira) – 21 de janeiro (terça-feira)

Tempo: 10h00 IST / 04h30 GMT / 09h30 LOCAL

Evento: Estádio de Críquete Multan, Multan

PAK vs WI: Frente a frente: PAK (21) – WI (18)

Um total de 54 partidas de teste foram disputadas entre o Paquistão e as Índias Ocidentais até agora. O Paquistão tem uma ligeira vantagem com 21 vitórias contra 18 das Índias Ocidentais; As outras 15 provas foram sorteadas.

PAK vs WI: boletim meteorológico

A previsão para os próximos cinco dias em Multan é de tempo claro e sem possibilidade de chuva. A temperatura deverá ficar entre 20 e 22°C e a umidade entre 50 e 60 por cento.

PAK vs WI: Relatório de lançamento

A superfície provavelmente será propícia para girar, já que o Paquistão venceu a Inglaterra em dois testes com spinners. Os responsáveis ​​pelo campo colocaram torcedores gigantes nas duas extremidades do campo para secá-lo o máximo possível. Rebater primeiro deve ser a decisão preferida do capitão que ganha o sorteio.

PAK vs WI: XI previsto:

Paquistão: Imam-ul-Haq, Shan Masood (c), Mohammad Rizwan (sem), Kamran Ghulam, Babar Azam, Salman Ali Agha, Saud Shakeel, Sajid Khan, Abrar Ahmed, Noman Ali, Khurram Shahzad

Índias Ocidentais: Mikyle Louis, Kraigg Brathwaite (c), Kavem Hodge, Keacy Carty, Alick Athanaze, Joshua Da Silva (sem), Justin Greaves, Gudakesh Motie, Jomel Warrican, Kemar Roach, Jayden Seales

Sugestão do Dream11 Fantasy Team No. 1 PAK vs WI Dream11:

Porta-janelas: Mohammad Rizwan, Josue Da Silva

rebatedores: Shan Masood, Babar Azam, Kraigg Brathwaite

todo terreno: Agha Salman, Saud Shakeel, Kavem Hodge

jogadores de boliche: Gudakesh Motie, Noman Ali, Sajid Khan

Capitão de primeira escolha: Sajid Khan || Capitão de segunda escolha: Kamran Ghulam

Vice-capitão de primeira escolha: Cultivo Ali || Vice-capitão Segunda opção: Saud Shakeel

Dream11 Fantasy Team No. 2 PAK vs WI Dream11 sugerido:

goleiro: Mohammad Rizwan

rebatedores: Babar Azam, Kraigg Brathwaite

todo terreno: Agha Salman, Saud Shakeel, Kavem Hodge, Justin Greaves

jogadores de boliche: Gudakesh Motie, Noman Ali, Sajid Khan, Abrar Ahmed

Capitão de primeira escolha: Agha Salman || Capitão de segunda escolha: Movimento Gudakesh

Vice-capitão de primeira escolha: Babar Azam || Vice-capitão Segunda opção: Abrar Ahmed

PAK vs WI: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

O Paquistão encontrou uma maneira de incomodar os visitantes em casa com o giro. E as Índias Ocidentais têm lutado no teste de críquete há muito tempo. Estamos torcendo para que o Paquistão vença a primeira prova.

