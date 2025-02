Palmeiras vs Previsão Coríntia, Alinhamentos, Apostos e Dicas de Probabilidades

Verdao para enfrentar os coríntios em forma no campeonato de Paulista.

Palmeiras bloqueará os chifres com os coríntios no primeiro dia do campeonato brasileiro Paulista 2025. Os coríntios são os toppers da tabela do Grupo A, pois garantiram seis vitórias em sete jogos até agora.

Palmeiras garantiu uma vitória dominante em sua última partida de Paulista Championship sobre Guarani. Eles dominaram o jogo desde o início, já que marcaram alguns gols e colocaram seus oponentes sob pressão. Verdao certamente voltará para casa quando enfrentarem os coríntios abaixo.

Coríntios garantiu uma vitória limitada sobre o Novorizontino em sua última partida. White se defendeu mesmo após ataques constantes de seus oponentes. Alex Santana marcou o único gol do jogo e levou os coríntios na linha de chegada. Eles terão a oportunidade de estender sua carreira vencedora, mas Palmeiras não será um oponente fácil.

Começo:

Quinta -feira, 6 de fevereiro, 23:00 GMT

Sexta -feira, 7 de fevereiro, 04:30

Localização: Allianz Parque, São Paulo, Brasil

Forma:

Palmeiras: Dwldw

Coríntios: Wlwww

Jogadores para olhar

Mauricio (Palmeiras)

O jovem atacante brasileiro conseguiu marcar três gols em quatro jogos do campeonato de Paulista para sua equipe. O ano de 23 anos pode enfrentar muito para marcar contra seus próximos oponentes coríntios, mas Mauricio tem o calibre para encontrar espaços entre a defesa do oponente que poderia ajudá -lo a marcar.

Magno Pull (Coríntios)

Empréstimo do New York City FC, o Tamanhos da Magno não fazia parte da equipe de Coríntios em seu último jogo, onde roubaram uma vitória estreita. O atacante brasileiro marcou quatro gols em seis jogos pelos coríntios. Provavelmente, ele começará por sua equipe na próxima partida, pois poderá marcar gols para eles.

Coincidência

Esta será a 66ª reunião entre Coríntios e Palmeiras em todas as competições.

Palmeiras vem depois de garantir uma vitória dominante por 4-1 em sua última partida.

Os coríntios estão em uma sequência de três vitórias em Paulista 2025.

Palmeiras vs Coríntios: Dicas de apostas e probabilidades

Jogo para terminar em um empate

Objetivos sob 4.5

Mauricio para escrever

Lesões e notícias do equipamento

Paulinho, Joaquín Piquérez e Bruno Rodrigues serão perdidos pelos anfitriões devido a suas feridas.

Os coríntios não ficarão sem Maycon e Felix Torres para seus próximos jogos, pois se machucam.

Cabeçalho

Total de correspondências: 65

Palmeiras venceu: 22

Coríntios venceu: 22

Desenhos: 21

Prever a linha

Palmeiras previu o alinhamento (4-2-3-1)

Weverton (GK); Rock, Gómez, Cerqueira, Vanderlan; Rios, Moreno; Estevao, Veiga, Torres; Mauricio

Coríntios previu o alinhamento (4-3-1-2)

Souza (GK); Leo Mana, Torres, Pedro, Hugo; Charles, Santana, Ryan; Amorim de Souza; Magno, Raul

Previsão de coincidências

O Campeonato Paulista de Palmeiras vs Coríntios é mais provável de terminar em um empate, onde as duas equipes garantirão um ponto.

Previsão: Palmeiras 2-2 Coríntios

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.