Palmeiras vs Red Bull Bragantino Previsão, dicas de apostas e probabilidades

Verdao estará envolvido em um choque épico em casa contra o Red Bull Bragantino.

Palmeiras está pronto para receber o Red Bull Bragantino em sua próxima festa do campeonato de 2025 Paulista em 29 de janeiro. Eles terminaram em segundo no Grupo D depois de vencer alguns quatro jogos disputados. Bragantino está em terceiro lugar no Grupo B depois de poder vencer um de seus quatro jogos até agora.

Palmeiras em casa será um lado muito mais confortável e seguro. Embora as presas Decoizontino tenham caído em sua partida anterior, elas procurarão retornar quando encontrarem o Red Bull Bragantino no dia 5. O ataque deles falhou no último jogo, já que não conseguiram transformar seus chutes em gols após 15 tentativas.

A Red Bull Bragantino está tendo uma temporada difícil e terá que planejar algo especial antes de seu confronto contra Palmeiras. Bragantino não está da sua melhor maneira e enfrentou uma derrota contra Agua Santa em sua última saída do campeonato Paulista. O próximo jogo será uma saída difícil para Bragantino.

Começo:

Quarta -feira, 29 de janeiro, 04:00 ISTH

Localização: Allianz Parque, São Paulo, Brasil

Forma:

Palmeiras: lwdwl

Red Bull Bragantino: Wllwl

Jogadores para olhar

Richard Rios (Palmeiras)

O meio -campista colombiano tem sido um grande trunfo desde que ingressou no clube. Embora tenha feito apenas parte de alguns jogos do campeonato de Paulista nesta temporada, ele já tem um objetivo para o seu nome. O jovem meio -campista colombiano procurará obter um resultado positivo de sua partida contra o Red Bull Bragantino.

Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino)

Outra estrela no centro do campo procurará brilhar e será o evangelista Lucas de Bragantino. Ele fez parte de quatro jogos do campeonato Paulista para a Red Bull Bragantino e marcou dois gols. Lucas Evangelista desempenhará um papel crucial no controle do campo médio. Também será uma chave durante o ataque de Bragantino.

Coincidência

Nas últimas cinco partidas, as Palmeiras garantiram mais vitórias (2) do que a Red Bull Bragantino (1 vitória).

Os visitantes bragantinos virão com uma perda de 0-3 na água benta.

Os anfitriões também estão chegando depois de enfrentar uma derrota no Novorizontino por uma pontuação de 1-2.

Palmeiras vs Red Bull Bragantino: Conselhos de apostas e probabilidades

Os anfitriões para vencer o jogo

Lucas Evangelista para escrever ou ajudar

Objetivos totais abaixo de 3,5

Lesões e notícias do equipamento

Paulinho, Jaoquin Piqurez e Bruno Rodrigues não estarão em ação pela verdade devido a lesões.

A Red Bull Bragantino perderá os serviços de Thiago Borbas, Nathan Mendes e Fernando por seu próximo confronto.

Cabeçalho

Total de correspondências: 32

Palmeiras venceu: 21

Red Bull Bragantino Won: 4

Desenhos: 7

Alinhamento planejado

Palmeiras (4-2-3-1)

Lomba (GK); Mayke, Gómez, Benedetti, Paulista; Moreno, Andrade Elias; Torres, Ríos, Romulo; López

Red Bull Bragantino (4-2-3-1)

Schwengber (GK); Dos Santos Lago, Henrique, Rodríguez, Lopes de Almeida; Gabriel, Ramires; Laqintana, Evangelista, Jhon; Borbas

Previsão de coincidências

Olhando para seus registros anteriores, Palmeiras garantirá uma vitória aqui. Eles dominaram no passado e procurarão continuar seu recorde contra o Red Bull Bragantino.

Previsão: Palmeiras 2-1 Red Bull Bragantino

Detalhes da transmissão

Índia –

Reino Unido – ESPN, Record TV Play Plus, HBO Max, Cazétv

Nós – in

Nigéria – Mi

