Palpite de Aryna Sabalenka x Madison Keys, dicas de apostas e probabilidades, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

Aryna Sabalenka está a uma vitória de alcançar seu hat-trick de títulos do Aberto da Austrália.

Depois de 20 dias de tênis apaixonante, cheio de ação, drama e emoção, tudo se resume a um confronto final. Aryna Sabalenka está prestes a alcançar um marco raro no esporte, com o terceiro título em jogo. A maioria espera que o bielorrusso suba ao pódio quando chegar a final, mas o outro finalista foi a história da competição.

Madison Keys, 19ª classificada, chegou ao maior palco ao derrotar algumas das principais estrelas do WTA. A americana derrotou a décima cabeça-de-chave Danielle Collins na terceira rodada, a ex-vencedora de Wimbledon Elena Rybakina na quarta rodada, Elina Svitolina nas quartas e a maior surpresa de todas, Iga Swiatek nas semifinais.

Keys mostrou notável tenacidade e coragem e permaneceu na batalha, apesar de salvar quatro break points e um match point na decisão contra o segundo cabeça-de-chave. O americano se classificou para uma final de Grand Slam pela primeira vez desde o Aberto dos Estados Unidos de 2017.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Aberto da Austrália 2025 Redondo: Fim

Fim Data: 25 de janeiro

25 de janeiro Evento: Estádio Rod Laver, Melbourne, Austrália

Estádio Rod Laver, Melbourne, Austrália Superfície: quadra dura

Avançar

Sabalenka e Keys tiveram campanhas contrastantes, mas estão a apenas uma vitória da glória em Melbourne Park. Sabalenka teve uma boa jornada até agora em sua viagem à Austrália, perdendo apenas um set até agora, enquanto Keys teve que enfrentar alguns dos maiores nomes do WTA, tornando esta possivelmente sua melhor participação em um Grand Slam.

Enquanto a americana busca seu primeiro troféu de Grand Slam, Sabalenka está prestes a fazer história. O bielorrusso de 26 anos lidera o confronto direto por 4 a 1 contra o americano. Ambos os jogadores estarão cheios de confiança após seu heroísmo no evento principal.

Porém, uma final de Grand Slam exige imensa compostura e o jogador que mantiver a calma nos momentos decisivos vencerá. Keys conseguiu levar a melhor sobre Swiatek acertando seus saques quando ela estava com três break points e um match point abaixo, enquanto Sabalenka sabe claramente o que é preciso para conquistar a medalha de prata, tendo cumprido a tarefa três vezes em sua carreira até agora.

Forma

Aryna Sabalenka: WWWW

Chaves Madison: WWWW

Registro frente a frente

Partidas: 5

Aryna Sabalenka: 4

Chaves Madison: 1

Em sua batalha mais recente em Pequim, Sabalenka derrotou Keys em dois sets.

Estatísticas

Aryna Sabalenka

Sabalenka lidera Keys por 4-1 na batalha mano-a-mano

Sabalenka tem um recorde de vitórias e derrotas por 10-0 na temporada de 2025

Sabalenka tem 24-5 no Aberto da Austrália

Chaves Madison

Keys está atrás de Sabalenka por 1-4 na batalha mano-a-mano

Keys tem um recorde de vitórias e derrotas de 13-1 na temporada de 2025

As chaves são 28-10 no Melbourne Park

Aryna Sabalenka vs Madison Keys: dicas de apostas e probabilidades

Moneyline: Sabalenka -300, Chaves +215

Spread: Sabalenka +4,5 (-1,83), Chaves -4,5 (=2,00)

Total de conjuntos: Acima de 20,5 (-1,83), Abaixo de 20,5 (+2,00)

Previsão de partida

Aryna Sabalenka era a grande favorita para vencer o Aberto da Austrália antes do início da competição. Dado o seu domínio em todas as competições que disputou até agora, ela continua sendo a principal candidata à conquista da Norman Brookes Challenge Cup.

No entanto, Keys já derrotou três jogadores de melhor classificação no evento até agora. No entanto, Sabalenka, com sua força bruta, forehands estrondosos e grandes saques, pode ser um desafio difícil para a americana. Além disso, o favorito tem experiência em dar resultados no grande palco.

Muito depende dos primeiros saques da 19ª cabeça-de-chave, pois quando acertou, dificultou a vida dos rivais. Porém, seus segundos saques foram lentos e sem veneno, como demonstrou a polonesa na semifinal. Com muito poder e excelentes truques de posicionamento na manga, Sabalenka espera aproveitar essas oportunidades.

Resultado: Sabalenka vencerá em dois sets.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo e TV de Aryna Sabalenka x Madison Keys, final de simples feminina do Australian Open 2025?

A partida final do Aberto da Austrália de 2025 entre Aryna Sabalenka e Madison Keys será transmitida ao vivo pela Sony Sports Network e seu serviço de streaming SonyLiv. No Reino Unido, o torneio será transmitido ao vivo no Eurosport e no aplicativo Discovery+, enquanto a ESPN e o canal Tennis detêm os direitos de transmissão nos EUA e a Fubo transmitirá o evento.

