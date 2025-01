Palpite de Coco Gauff x Belinda Bencic, dicas de apostas e probabilidades, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

Coco Gauff está competindo pelo seu primeiro título do Aberto da Austrália.

Uma das principais candidatas ao título, Coco Gauff, tem impressionado muito até agora no Aberto da Austrália de 2025. Ao vencer todas as rodadas com domínio total, a americana espera completar sua busca pela vitória no Down-Under Major. Em sua última partida contra Leylah Fernández, Gauff deu continuidade à seqüência de vitórias em dois sets.

As quadras duras sempre trouxeram à tona as melhores performances de Gauff e a jovem de 20 anos tem uma oportunidade de ouro de continuar o legado de Serena William em Melbourne.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Redondo: Quatro

Data: 18 de janeiro

Evento: Estádio Rod Laver, Melbourne

Superfície: Quadra dura (ao ar livre)

Avançar

Gauff tem estado em excelente forma até agora e espera-se que seja um desafio difícil para Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, já que as Três Grandes da fraternidade de tênis feminino esperam conquistar a taça Norman Brookes Challenge.

A norte-americana enfrentará agora nas oitavas de final Belinda Bencic, que já derrotou alguns dos maiores nomes da competição. A suíça começou com uma vitória sobre a 16ª cabeça-de-chave Jelena Ostapenko, eliminando a letã do evento em dois sets. Suzan Lamens foi sua adversária no segundo round e Bencic enfrentou Naomi Osaka no terceiro round.

Os suíços venceram um primeiro set muito disputado. Infelizmente, a japonesa teve que perder a partida devido a uma lesão no braço sacador. O destaque da campanha de Bencic até agora foi a sua vitória em três desempates, sugerindo a sua capacidade de manter a compostura sob pressão.

Tanto Gauff quanto Bencic ainda não perderam nenhum set no torneio até o momento. Enquanto a jovem de 27 anos busca avançar para suas primeiras quartas de final do Aberto da Austrália, Gauff tentará manter vivo seu sonho de conquistar o título em Melbourne.

Forma

Coco Gauff: WWWW

Belinda Bencic: WWWLW

Registro frente a frente

Partidas: 2

Coco Gauff: 1

Belinda Bencic: 1

Gauff e Bencic se enfrentaram duas vezes no WTA Tour, com o confronto direto atualmente empatado em 1-1. O encontro mais recente aconteceu no Mubadala Citi DC Open em 2023, onde Gauff conquistou uma vitória dominante em dois sets. A única vitória de Bencic sobre o americano aconteceu em 2021, no torneio Internacional de Adelaide.

Estatísticas

Coco Gauff

Gauff está atualmente em terceiro lugar.

Gauff venceu as finais do WTA em 2024.

Gauff tem um recorde de 15-5 (vitórias e derrotas) no Aberto da Austrália.

Belinda Bencic

Bencic está atualmente classificado em 294º lugar.

Bencic não conseguiu ganhar um título em 2024.

Bencic tem um recorde de 18-10 (vitórias e derrotas) no Aberto da Austrália.

Coco Gauff vs Belinda Bencic Tips e Probabilidades de Apostas

Linha de dinheiro: Gauff -750, Bencic +520

Diferencial: Gauff -5,5 (1,83), Bencic +5,5 (1,83)

Total de conjuntos: Acima de 19,5 (-1,91), Abaixo de 19,5 (+1,91)

Previsão de partida

Gauff melhorou significativamente seu jogo de forehand, ajudando-a a ter sucesso em ralis longos. A americana também é capaz de realizar ótimos saques em momentos de pressão, dificultando a vida dos rivais. Portanto, é o seu jogo dinâmico e a vontade de continuar melhorando que diferenciam a jovem de 20 anos. Embora Bencic também tenha feito uma jornada impressionante na Austrália, ele terá que jogar o jogo de sua vida se quiser negar a Gauff uma vaga nas quartas-de-final.

Resultado: Coco Gauff vencerá em dois sets.

Onde e como assistir ao vivo e transmitido Coco Gauff x Belinda Bencic, partida da quarta rodada do Aberto da Austrália de 2025?

A competição da quarta rodada entre Coco Gauff e Belinda Bencic estará disponível ao vivo na Sony Sports e SonyLiv na Índia. No Reino Unido, os fãs podem assistir a toda a ação ao vivo no aplicativo Eurosport e Discovery+, enquanto os telespectadores nos EUA podem assistir ao jogo exclusivamente no Tennis Channel e ESPN.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama