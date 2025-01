Palpite de Coco Gauff x Leylah Fernandez, dicas de apostas e probabilidades, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

Coco Gauff e Leylah Fernández se alinham para o segundo encontro da temporada de 2025.

A terceira cabeça-de-chave, Coco Gauff, superou a resistência inesperada da britânica Jodi Burrage na segunda rodada do Aberto da Austrália de 2025. A número 3 do mundo se recuperou da derrota por 5-3 no segundo set contra Jodie Burrage, número 173 do ranking. A vitória por 6-3 e 7-5 veio aos 90 minutos para Gauff contra o não-campeão Burrage.

A americana teve que trabalhar mais contra sua adversária do segundo turno do que contra a compatriota Sofia Kenin no primeiro turno. O resultado é uma revanche na terceira rodada contra Leylah Fernandez. Gauff enfrentou Fernández pela primeira vez na recém-concluída United Cup, onde venceu a canadense em dois sets. Graças à vitória sobre Burrage, Gauff soma 62 vitórias em eventos do Grand Slam individual feminino.

Fernández conquistou uma vitória em três sets sobre Cristina Bucsa com o placar de 3-6, 6-4, 6-4 depois de passar 2 horas e 40 minutos em quadra. O canadense disparou 30 vencedores e converteu três break points para chegar à terceira rodada em Melbourne pela primeira vez.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Aberto da Austrália 2025 Redondo: Terceira rodada

Terceira rodada Data: 17 de janeiro

17 de janeiro Evento: Estádio Margaret Court, Melbourne

Estádio Margaret Court, Melbourne Superfície: quadra dura

Avançar

Gauff tem uma chance real de se tornar o número 1 do mundo após a conclusão da quinzena do Aberto da Austrália. Gauff, semifinalista de 2024, defende 780 pontos e precisa conquistar o título para tirar o primeiro lugar de Aryna Sabalenka no ranking WTA.

Gauff experimentou o sucesso do Grand Slam ao vencer o Aberto dos Estados Unidos de 2023, tornando-se a primeira americana a vencer em Nova York desde Sloane Stephens em 2017. A final do Aberto dos Estados Unidos de 2021 continua sendo o melhor desempenho de Fernández em um Grand Slam.

Os dois adversários da terceira rodada têm espaço para melhorias quando se enfrentarem na sexta-feira. Fernández cometeu 40 erros não forçados e até sete faltas duplas durante a vitória sobre o Bucsa. Gauff cometeu sete faltas duplas e dezoito erros não forçados durante sua partida contra o Burrage. Aproveitar ao máximo as oportunidades de intervalo que surgirem também favoreceria o americano.

Forma

Coco Gauff: WWWWL

Leylah Fernández: WWLWW

Registro frente a frente

Partidas: 1

Coco Gauff:1

Leylah Fernández: 0

Estatísticas

Coco Gauff:

Gauff vem com 11 vitórias consecutivas.

Gauff ainda está invicto em 2025, com sete vitórias nesta temporada.

Gauff tem 37-10 em quadras duras nas últimas 52 semanas.

Leila Fernández:

Fernández está na terceira rodada pela primeira vez em Melbourne.

Fernandez ganhou um título WTA pela última vez em Hong Kong em 2023.

Fernandez chegou à rodada do título no Rothesay International 2024 em Eastbourne.

Coco Gauff vs Leylah Fernandez: dicas e probabilidades de apostas

Linha de dinheiro: Gauff -600, Fernandez +480.

Spread: Gauff -5,5 (+110), Fernández +5,5 (-115).

Total de conjuntos: Acima de 19,5 (-113), Abaixo de 20,5 (-138).

Previsão de partida

O Aberto da Austrália de 2025 viu alguns dos maiores nomes do esporte enfrentarem jogadores fora do top 100. O Gauff-Burrage foi outro exemplo. No entanto, Gauff passou no teste de Burrage para marcar um encontro com Leylah Fernandez pela segunda vez nesta temporada.

Gauff tem seu forehand sempre confiável e poderoso para tirá-la de uma situação difícil. Seu saque é outra ferramenta útil em seu arsenal. Este será o primeiro encontro de Grand Slam entre os dois. O americano estará confiante para enfrentar Fernandez após uma vitória fácil sobre o canadense na United Cup, no início de janeiro.

Se Fernandez reduzir seus erros não forçados e ao mesmo tempo focar em seu saque, ele poderá perturbar Gauff no confronto da terceira rodada. Dado o conforto de Gauff em quadras duras, ele não deverá ter problemas em vencer Fernandez.

Resultado: Gauff vencerá em três sets.

Onde e como assistir ao jogo Coco Gauff x Leylah Fernández ao vivo e transmitido pela televisão, jogo da terceira rodada do Aberto da Austrália de 2025?

O confronto entre Coco Gauff e Leylah Fernandez estará disponível para os telespectadores indianos na Sony Network, incluindo seu serviço de streaming, SonyLiv.

Eurosport e Discovery Plus transmitirão o evento no Reino Unido. Os fãs nos Estados Unidos têm a opção de sintonizar ESPN, ESPN+ e Fubo, juntamente com o Tennis Channel, para sua dose diária de ação de tênis em Melbourne.

