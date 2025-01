Palpite de Coco Gauff x Paula Badosa, dicas de apostas e probabilidades, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

Ambos os jogadores forneceram thrillers emocionantes.

A jornada de Coco Gauff no Aberto da Austrália de 2025 está prestes a ficar emocionante, enquanto a jovem de 20 anos se prepara para Paula Badosa, que vem após desmontar Olga Danilovic na quarta rodada, assumindo uma vantagem de 6-1, 7-6(2) . ) vence e acerta sete ases ao longo do caminho.

Gauff, porém, conhece bem os verdadeiros desafios deste ano. O semifinalista Down-Under de 2024 está em sua melhor forma em Melbourne Park; e perdeu apenas um set em todo o torneio antes de voltar a vencer Belinda Bencic por 5-7, 6-2, 6-1 depois de perder um set.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Aberto da Austrália 2025 Cenário: Quartas de final

Quartas de final Data: 21 de janeiro

21 de janeiro Evento: Arena Rod Laver, Parque Melbourne

Arena Rod Laver, Parque Melbourne Superfície: Quadra dura (ao ar livre)

Avançar

A presença de Gauff em quadra não foi nada dominante no Aberto da Austrália de 2025. Os ex-alunos da Mouratoglou Tennis Academy não perderam um set até a quarta rodada; e despachou Sofia Kennin, Jodie Burrage e Leylah Fernández em dois sets.

Mas foi no quarto round que Gauff mostrou estômago para revidar! A jovem de 20 anos, depois de perder o primeiro set por 5-7 para a medalhista de ouro de Tóquio 2021, Belinda Bencic, virou a partida de forma espetacular, respondeu e venceu os próximos dois sets por 6-2, 6-1, completando uma recuperação notável. .

O Aberto da Austrália de 2024 de Badosa foi extraordinário, já que a espanhola está fazendo sua melhor campanha em Melbourne Park ao chegar às quartas de final pela primeira vez. Assim como Coco Gauff, Badosa também perdeu apenas um set no caminho até esta fase: para a ucraniana Marta Kostyuk, na terceira rodada.

Mais recentemente, ela continuou seu jogo brilhante, desta vez eliminando Olga Danilovic em dois sets consecutivos.

Forma

Coco Gauff: WWWW

Paula Badosa: WWWL

Registro frente a frente

Partidas: 6

Gauff: 3

Badosa: 3

Os dois jogadores estão empatados frente a frente, mas Gauff conseguiu vencer o Badosa nos últimos dois encontros. O vencedor do Aberto dos Estados Unidos de 2023 derrotou recentemente Badosa por 4-6, 6-4, 6-2 no Aberto da China em Pequim.

Estatísticas

Coco Gauff

Coco Gauff tem 9-0 em 2025

Gauff tem 12-5 em Melbourne Park

Gauff tem 139-58 anos enquanto joga em quadras duras

paula badosa

Paula Badosa tem 5-2 em 2025

Badosa tem 6-5 no Melbourne Park

Badosa tem recorde de 155-82, jogando em quadra dura

Coco Gauff vs Paula Badosa Tips e Probabilidades de Apostas

Linha de dinheiro: Gauff -350, Badosa +300

Diferencial: Gauff -1,5 (-125), Badosa +1,5 (-110)

Total de sets/jogos: Acima de 21,5 (-100), Abaixo de 21,5 (-125)

Previsão de partida

Paula Badosa pode estar aproveitando sua melhor campanha no ‘Happy Slam’ deste ano, mas ela mesma estaria preocupada com suas chances de derrotar Gauff em quadra dura nas quartas-de-final. Gauff está 9-0 na superfície em 2025 e geralmente tem se saído bem antes do Aberto dos Estados Unidos de 2023.

Badosa, embora excelente em Melbourne Park, teve um recorde inconsistente de 5-2 em 2025 e geralmente cai após uma sequência decente. Para Gauff, que tem mostrado uma boa sequência nos últimos meses, incluindo uma vitória no WTA Finals, esta partida é sua para perder.

Previsão: Gauff vencerá em três sets.

Onde e como assistir Coco Gauff x Paula Badosa, partida das quartas de final do Aberto da Austrália 2025, ao vivo e com transmissão na TV?

Os telespectadores indianos podem assistir à partida das quartas de final do Aberto da Austrália entre a americana Coco Gauff e Paula Badosa na Sony Network e no serviço de streaming SonyLiv. No Reino Unido, os fãs podem sintonizar via Eurosport na televisão ou transmitir no Discovery Plus. Os telespectadores americanos têm a opção de assistir seu próprio Gauff em ação na ESPN ou Tennis Channel se preferirem TV normal, ou podem transmiti-lo via ESPN+ ou Fubo.

