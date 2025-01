Palpite de Jannik Sinner x Ben Shelton, dicas de apostas e probabilidades, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

O domínio técnico de Sinner desafia desafios físicos.

Um desempenho impressionante na Rod Laver Arena viu Ben Shelton superar Lorenzo Sonego em quatro sets, estabelecendo um confronto eletrizante nas semifinais com Jannik Sinner. A vitória dos Estados Unidos por 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (4) marca uma grande melhoria em relação à eliminação nas quartas de final do ano passado.

Sinner continuou seu domínio sobre Alex de Minaur, ampliando seu recorde de confronto direto para um perfeito 10-0. O atual campeão precisou de apenas 108 minutos para garantir uma vitória por 6-3, 6-2 e 6-1, mostrando seu controle magistral durante toda a partida. A consistência do jovem de 23 anos no Melbourne Park é notável, tendo vencido 34 das últimas 35 partidas no local.

Sua seqüência de 12 vitórias consecutivas no Aberto da Austrália destaca sua forma excepcional no confronto semifinal com Shelton. Esta vitória deixa Sinner um passo mais perto de potencialmente reivindicar seu terceiro título de Grand Slam.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Aberto da Austrália 2025 Redondo: Semifinal

Semifinal Data: 24 de janeiro

24 de janeiro Evento: Arena Rod Laver, Parque Melbourne

Arena Rod Laver, Parque Melbourne Superfície: Quadra dura (ao ar livre)

Avançar

A próxima semifinal do Aberto da Austrália apresenta um confronto intrigante entre o pecador número 1 do mundo e a estrela americana Rising Shelton. Enquanto Sinner busca seu terceiro grande troféu, Shelton pretende repetir sua trajetória nos Estados Unidos, onde chegou às semifinais antes de cair para Novak Djokovic.

A viagem de Shelton às semifinais foi marcada por vitórias em quatro sets sobre jogadores experientes como Gael Monfils e Lorenzo Musetti. O número 20 do mundo chamou a atenção em Melbourne Park há dois anos, chegando às quartas de final em sua segunda participação importante.

A campanha de defesa do título de Sinner atingiu águas turbulentas contra Holger Rune na quarta rodada, onde a exaustão física sob calor intenso levantou preocupações. No entanto, ele silenciou os críticos com um desempenho dominante nas quartas-de-final contra o De Minaur, perdendo apenas seis jogos.

Sua trajetória incluiu partidas de teste com Nicolas Jarry e Tristan Schoolkate nas primeiras rodadas, seguidas por uma vitória mais suave no terceiro round sobre Marcos Giron.

Forma

Jannik Pecador: wwwwww

Ben Shelton: wwwwww

Registro frente a frente

Partidas: 5

Pecador: 4

Shelton: 1

Estatísticas

Jannik Pecador

Jannik Sinner tem um recorde de 65-18 Grand Slam Win-MoSSS, que inclui 19-4 no Aberto da Austrália

Ele teve média de 14 aces em sua partida das quartas de final contra Holger Rune

Sinner ganhou 82% dos pontos em seu primeiro saque durante o Aberto da Austrália de 2025

Ben Shelton

Ben Shelton está atualmente classificado em 20º lugar no ranking ATP em janeiro de 2025

Ele tem um recorde perfeito de vitórias por 5 a 0 no Aberto da Austrália deste ano

Shelton conquistou 1 título ATP em sua carreira, destacando-se principalmente em quadras duras

Linha de dinheiro: Pecador: -2000; Shelton: +1000

Pecador: -2000; Shelton: +1000 Espalhar: Pecador: -6,5; Shelton: +6,5

Pecador: -6,5; Shelton: +6,5 Conjuntos totais: Acima de 33,5 (-110); Abaixo de 33,5 (-110)

Previsão de partida

Apesar de enfrentar desafios físicos em Melbourne, a habilidade técnica de Sinner permanece inabalável. Sua perspicácia tática brilha através de um repertório de golpes estratégicos, com o backhand emergindo como uma arma particularmente devastadora.

A capacidade do número 1 do mundo de manter a precisão técnica sob pressão sublinha a sua resiliência mental. Embora seu condicionamento possa ser testado, a corte de Sinner continua a neutralizar até mesmo os oponentes mais formidáveis, transformando vulnerabilidades potenciais em forças calculadas.

Sua seleção de tacadas revela uma compreensão magistral do tênis competitivo, cada tacada meticulosamente projetada para perturbar o ritmo e explorar as fraquezas do oponente. O backhand, em particular, tornou-se uma marca registrada de sua forma atual, cortando linhas defensivas com precisão cirúrgica e impacto psicológico.

Resultado: Janik Sinner vencerá em dois sets.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo e transmissão de TV de Jannik Sinner x Ben Shelton, dupla semifinal do Australian Open 2025?

Os fãs no Reino Unido podem assistir ao desenrolar da ação no Eurosport. A partida será transmitida ao vivo pelo Tennis Channel e ESPN para quem reside nos Estados Unidos. Os fãs canadenses podem assistir ao jogo no TSN e RDS.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; Baixe o khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp E Telegrama