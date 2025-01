Palpite de Jannik Sinner x Tristan Schoolkate, dicas de apostas e probabilidades, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

Jannik Sinner venceu seu primeiro round em dois sets.

O cabeça-de-chave Jannik Sinner enfrentará o garoto local Tristan Schoolkate na segunda rodada individual masculina do Aberto da Austrália de 2025.

O italiano começou forte a defesa do título, com vitória em dois sets sobre o número 34 do mundo, Nicolas Jarry. Porém, ele teve que trabalhar muito e teve que jogar o desempate em cada um dos dois primeiros sets contra o veterano. Sinner finalmente mostrou sua classe, vencendo a partida por 7-6(2), 7-6(5) e 6-1.

Por outro lado, o garoto local Tristan Schoolkate causou a surpresa, para alegria da torcida, ao derrotar o número 58 do mundo, Taro Daniel, por 6-7 (8) 7-6 (4) 6-1 6-4. Ele precisará de todo o apoio que puder obter quando enfrentar o bicampeão do Grand Slam na quinta-feira.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália

Redondo: Segunda rodada

Data: 16 de janeiro (quinta-feira)

Evento: Parque Melbourne, Arena Rod Laver

Superfície: Quadra dura ao ar livre

Avançar

O ano de 2024 é aquele que anunciou a chegada do Sinner entre os grandes. Embora já fosse um jogador muito seguido pelo imenso potencial que demonstrava, Sinner finalmente conseguiu transformar isso em resultados, vencendo o Aberto da Austrália e o Aberto dos Estados Unidos.

Ele também teve um sonho de final de ano. O jovem de 23 anos, que foi o homem mais jovem a vencer os dois campeonatos de quadra dura no mesmo ano, terminou como vice-campeão no Aberto da China, antes de vencer o Masters de Xangai. Sinner então venceu o ATP Finals da temporada em Torino, Itália, sem perder um único set.

O italiano derrotou então o holandês Tallon Griekspoor na final da Copa Davis, para ajudar seu país a conquistar o segundo título consecutivo. Ele não apenas terminou como número 1 do mundo no final do ano, mas também fez questão de não sofrer um único set consecutivo em toda a duração.

Depois de uma vitória em dois sets no primeiro round, aqui no Melbourne Park, Sinner enfrentará o número 173 do mundo, Tristan Schoolkate. Tendo entrado no torneio como wild card, ele cruzou pela primeira vez a primeira rodada do Aberto da Austrália.

No ano passado, o jovem de 23 anos conquistou seu primeiro troféu Challenger individual: o Guangzhou International Challenger. Com isso, ele entrou pela primeira vez no top 200. Em seguida, conquistou sua primeira vitória no sorteio principal de um Slam, derrotando, curiosamente, Daniel na primeira rodada do US Open 2024.

Forma

Jannik Sinner: WWW-WW

Tristan Schoolkate: WLLWL

Registro frente a frente

Partidas: 0

Pecador Jannik: 0

Aluno Tristão: 0

Este será o primeiro encontro entre os dois jogadores.

Jannik Sinner vs Tristan Schoolkate Tips e Probabilidades de Apostas

Moneyline: Jannik Sinner-TBA, Tristan Schoolkate-TBA

Previsão de partida

Sinner é um dos favoritos ao título deste ano. O número 1 do mundo é conhecido por ser um dos rebatedores mais fortes do circuito. Ele tem muitas das qualidades de um jogador ideal: tem um backhand e um forehand igualmente bons, um forte movimento lateral e um primeiro saque muito bom. Sua elegância e comportamento calmo atraíram comparações com o grande suíço Roger Federer.

O italiano jogará contra Schoolkate pela primeira vez. Embora uma Rod Laver Arena potencialmente lotada possa encorajar o garoto da casa, ele precisaria de algo especial para desafiar até mesmo um jogador do calibre de Sinner.

Resultado: Jannik Sinner vencerá em dois sets.

Onde e como assistir Jannik Sinner x Tristan Schoolkate transmissão ao vivo e transmissão de TV, partida da segunda rodada do Australian Open 2025?

A tão esperada segunda rodada de simples masculino do Aberto da Austrália de 2025 entre Jannik Sinner e Tristan Schoolkate estará disponível para os telespectadores indianos na Sony Sports Network na televisão e em seu serviço de streaming Sony Liv.

Nos EUA, o primeiro Major do ano é transmitido pela rede esportiva ESPN e pela Fubo.

No Reino Unido, a partida será transmitida ao vivo pela Eurosport. Também estará disponível para usuários no aplicativo Discovery+.

