Palpite, dicas de apostas e probabilidades de Aryna Sabalenka x Clara Tauson, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

Aryna Sabalenka busca o terceiro título consecutivo do Aberto da Austrália.

Aryna Sabalenka continuou a impressionar em Melbourne ao conquistar mais uma vitória em dois sets em seu segundo round contra Jessica Bouzas. Depois de um primeiro set dominante do bicampeão, o espanhol reagiu e conseguiu uma vantagem de 5-2 sobre Sabalenka. No entanto, o bielorrusso não permitiu que Bouzas avançasse no jogo e conseguiu uma recuperação espetacular para vencer a disputa por 6-3 e 7-5 no Aberto da Austrália de 2025.

Continuando seu recorde impecável em 2025, a número 1 do mundo não perdeu nenhum set até agora este ano. Como principal candidata ao título, a jovem de 26 anos parece preparada para o terceiro título consecutivo do Down-Under, estabelecendo-se ao lado dos grandes nomes do jogo.

Sabalenka tem muito em jogo, pois não só defenderá o título no Aberto da Austrália de 2025, mas também o número um do ranking, pois caso não consiga ir até o fim, Iga Swiatek tem a oportunidade de manter o título. Com duas rodadas de domínio total, Sabalenka espera manter viva sua seqüência de vitórias até o final do evento principal.

Leia também: Como será a batalha pelo primeiro lugar entre Aryna Sabalenka e Iga Swiatek no Aberto da Austrália de 2025?

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Cenário: Terceira rodada

Data: 17 de janeiro

Evento: Estádio Rod Laver, Melbourne

Superfície: Quadra dura (ao ar livre)

Avançar

A sensacional recuperação de Aryna Sabalenka no segundo set do segundo turno contra Bouzas teria feito muito bem à confiança da bielorrussa. Embora ela tenha triunfado ao converter mais de 83% de seus break points junto com uma taxa de sucesso decente no segundo serviço, uma taxa de sucesso de apenas 60% no primeiro serviço para o bicampeão do Aberto da Austrália foi surpreendentemente incomum para a bielorrussa.

Sabalenka se orgulha de seu saque poderoso, e uma saída decepcionante será sem dúvida um ponto que sua equipe estará ansiosa para melhorar rumo à próxima rodada. Ela agora enfrentará Clara Tauson no terceiro round, marcando a primeira vez que a dupla se enfrenta.

Enquanto isso, Tauson, 42º colocado, derrotou Laura Noskova, 29ª colocada, na primeira rodada e depois derrotou a experiente Tatjana Maria na rodada seguinte para marcar uma partida contra a jogadora com melhor classificação da competição na terceira. O dinamarquês também teve um início de ano fascinante, triunfando no ASB Classics.

Ambas as mulheres chegam a este confronto com um recorde de 100% de vitórias, prometendo uma batalha tentadora entre duas tenistas em boa forma.

Forma

Aryna Sabalenka: WWWW

Clara Tauson: WWWW

Registro frente a frente

Partidas: 0

Aryna Sabalenka: 0

Clara Tauson: 0

Sabalenka e Tauson nunca se enfrentaram antes. A terceira rodada do Aberto da Austrália de 2025 marca a primeira vez que os dois se enfrentam.

Leia também: Será que Aryna Sabalenka conseguirá um raro hat-trick no Aberto da Austrália de 2025?

Estatísticas

Aryna Sabalenka

Sabalenka tem um recorde de 6-0 até agora em 2025.

Sabalenka venceu o Brisbane International na primeira semana do ano novo.

Sabalenka teve uma taxa de vitórias de 84,0% em quadras duras nas 52 semanas anteriores.

claro Tauson

Tauson tem um recorde de 6-0 até agora em 2025.

Tauson conquistou o título ASB Classics na primeira semana do ano novo.

Tauson tinha uma taxa de vitórias de 58,18% em quadras duras em 2023.

Aryna Sabalenka vs Clara Tauson Tips e Probabilidades de Apostas

Moneyline: Sabalenka +160, Maneiro +21000

Diferencial: Sabalenka -5,5 (1,73), Maneiro +5,5 (2,00)

Total de conjuntos: Acima de 1,95 (-19,5), Abaixo de 1,83 (+19,5)

Previsão de partida

Sabalenka, a jogadora número um no ranking WTA, é sem dúvida a favorita para vencer esta disputa, mas não pode encarar o seu adversário levianamente. Clara Tauson venceu todas as partidas deste ano e está em sua melhor forma recentemente.

Tauson, de apenas 22 anos, chegou à terceira rodada do Aberto da Austrália em 2022 e espera melhorar seu desempenho. Porém, um ponto a destacar é a diferença na qualidade dos adversários que ambos os jogadores enfrentaram. Enquanto Sabalenka luta constantemente contra alguns dos melhores jogadores do mundo, a estrela dinamarquesa em ascensão tem uma experiência comparativamente limitada neste nível de elite.

No entanto, certamente espera-se que ele desafie o primeiro colocado e tenha potencial para causar a maior reviravolta deste torneio.

Previsão: Aryna Sabalenka vencerá em três sets.

Onde e como assistir ao vivo e transmitido Aryna Sabalenka x Clara Tauson, partida da terceira rodada do Aberto da Austrália de 2025?

Os telespectadores indianos podem assistir ao Australian Open 2025 para a terceira rodada entre Aryna Sabalenka e Clara Tauson na Sony Network e seu serviço de streaming, SonyLiv. Os telespectadores do Reino Unido podem assistir ao evento ao vivo no Eurosport e no parceiro de streaming Discovery Plus. ESPN e Tennis Channel transmitirão o torneio nos EUA junto com os parceiros de streaming ESPN+ e Fubo.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama