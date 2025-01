Palpite, dicas de apostas e probabilidades de Aryna Sabalenka x Jessica Bouzas Maneiro, confronto direto, previsão: Australian Open 2025

Sabalenka enfrenta o estreante Maneiro no segundo turno.

Aryna Sabalenka não teve problemas em afastar Sloane Stephens para uma vitória por 6-3 e 6-2 na primeira rodada do Aberto da Austrália de 2025, no domingo. A vitória contra Stephens garantiu que Sabalenka iniciasse sua busca pelo terceiro título consecutivo do Aberto da Austrália de forma convincente. Se a bielorrussa vencer esta quinzena, ela se tornará a primeira mulher desde Martina Hingis, em 1999, a vencer três partidas consecutivas.

Com a número 1 do mundo, Sabalenka, defendendo 2.000 pontos, ela está travando uma luta a três com a número 2, Iga Swiatek, e a número 3, Coco Gauff, para manter seu primeiro lugar e deixar Melbourne no topo do ranking WTA.

Sabalenka derrotou Stephens, campeão do Aberto dos Estados Unidos de 2017, diante da multidão da Rod Laver Arena após apenas 71 minutos em quadra. Com a vitória, Sabalenka sobe para 5 a 0 contra o Stephens no confronto direto.

A espanhola Jessica Bouzas Maneiro estará na indução de Sabalenka depois de vencer facilmente a britânica Sonay Kartal em dois sets na quadra 5. É a primeira vez que Maneiro participa da chave principal em Melbourne. Maneiro derrotou Kartal apesar da tentativa do britânico de voltar ao jogo no final do segundo set para vencer por 6-1, 7-6.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Redondo: Segunda rodada

Data: 15 de janeiro

Evento: Estádio Rod Laver, Melbourne, Austrália

Superfície: quadra dura

Avançar

Aryna Sabalenka não se incomodou com seus 21 erros não forçados no primeiro round. Ela compensou com o mesmo número de vencedores, além de converter 5 das 13 oportunidades de break point contra Stephens.

A poderosa bielorrussa enfrentará agora Jéssica Bouzas Maneiro no segundo turno. Será a primeira vez que a dupla se encontrará em um evento WTA. Maneiro, de 22 anos, conquistou seu primeiro título WTA 125 em Antalya em 2024.

A espanhola também chegou às oitavas de final em Wimbledon e no US Open, alcançando seus melhores resultados no Grand Slam. Em Wimbledon, ela derrotou a atual campeã Marketa Vondrousova no primeiro turno antes de perder no terceiro turno para a eventual campeã Barbora Krejcikova.

Forma

Aryna Sabalenka: WWWWW

Jéssica Bouzas Maneiro: WLWLL

Registro frente a frente

Correspondências: 0

Aryna Sabalenka: 0

Jéssica Bouzas Ótimo: 0

Estatísticas

Aryna Sabalenka:

Sabalenka tem um recorde de 28-1 na Austrália desde 2023.

Sabalenka venceu o Brisbane International pela segunda vez na semana passada.

Sabalenka teve uma taxa de vitórias de 84,0% em quadras duras nas 52 semanas anteriores.

Jéssica Bouzas Maneiro:

Maneiro chegou à terceira fase em Wimbledon e Nova York na temporada passada.

Maneiro tem uma taxa de vitórias de 81,0% no ITF Tour em 2024.

Maneiro conquistou seu primeiro título WTA 125 em Antalya em 2024.

Aryna Sabalenka vs Jéssica Bouzas Maneiro: dicas de apostas e probabilidades

Moneyline: Sabalenka -4500, Maneiro +2200

Diferencial: Sabalenka +7,5 (-105), Maneiro -7,5 (=108)

Total de conjuntos: Acima de 16,5 (-112), Abaixo de 16,5 (+120)

Previsão de partida

Embora Bouzas Maneiro tenha impressionado contra Sonay Kartal, enfrentar Sabalenka seria um jogo totalmente novo. O confronto entre o número 1 do mundo e o número 54 do mundo é uma incompatibilidade óbvia em habilidade e poder.

Apesar das melhorias de Maneiro na última temporada, é improvável que ela faça algum progresso contra o bicampeão. Ele saiu na frente contra Kartal apesar de cometer 26 erros não forçados. Aproveitar 5 das 7 oportunidades de intervalo ajudou a inclinar o resultado a favor do espanhol.

Mas Maneiro deve ficar longe do volume de erros não forçados que cometeu no primeiro round, ao enfrentar Sabalenka. Será uma tarefa difícil para o jovem de 22 anos contra o bielorrusso quando jogar na quarta-feira.

Uma vitória fácil para Sabalenka é o resultado mais óbvio, já que é improvável que Maneiro atinja o nível necessário para competir contra o número 1 do mundo.

Resultado: Sabalenka vencerá em dois sets.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo e transmissão de TV de Aryna Sabalenka x Jessica Bouzas Maneiro, partida da segunda rodada do Australian Open 2025?

A partida da segunda rodada do Aberto da Austrália de 2025 entre Aryna Sabalenka e Jessica Bouzas Maneiro será transmitida ao vivo pela Sony Network e seu serviço de streaming SonyLiv. No Reino Unido, o torneio será transmitido ao vivo no Eurosport e no aplicativo Discovery+, enquanto a ESPN e o canal Tennis detêm os direitos de transmissão nos EUA e a Fubo transmitirá o evento.

