Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de AJ Auxerre x Lille

O AJA enfrentará o Les Dogues na 17ª rodada da Ligue 1.

AJ Auxerre surpreendeu a todos com seu desempenho até agora nesta temporada. Eles jogam na Ligue 1 depois de terem sido promovidos na temporada passada. A equipe de Christophe Pelissier tem jogado um futebol muito bom e atualmente está na nona colocação com 21 pontos no placar. Enfrentar o Lille em casa será uma tarefa difícil, mas com certeza levará algo de positivo nesta partida.

Após a saída de Paulo Fonseca, muitos manifestaram preocupação com o desempenho desta temporada, mas Bruno Genésio não decepcionou ninguém. Com seu belo estilo de jogo, o Lille ainda consegue ter um bom desempenho a nível nacional e continental. Mesmo que a última partida tenha terminado empatada diante do Nantes, ainda é capaz de conquistar bons resultados nos próximos jogos.

Começo:

Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 20:00 Reino Unido

Sábado, 11 de janeiro de 2025 às 01h30 IST

Local: Estádio Abbé Deschamps

Forma

AJ Auxerre (em todas as competições): LLDDL

Lille (em todas as competições): DWDWW

Jogadores para assistir

Sinais de Diomande (AJ Auxerre)

Com a bola, Diomande não é o jogador mais técnico, mas ainda não dá a bola com facilidade. A proteção de bola dele é muito boa, pois é muito difícil despistá-lo. Ele é muito forte no jogo aéreo e não erra muitos cabeceios.

Sua compreensão do jogo é boa e com sua fisicalidade consegue superar desafios com facilidade. Sua precisão de passe gira em torno de 82% por jogo, em média. Até o momento ele venceu 61% dos duelos terrestres nos 10 jogos que disputou.

Häkon Arnar Haraldsson (Lille)

Haraldsson é destro e possui grande habilidade técnica. É macio e sedoso ao toque e funciona muito bem sob pressão em espaços apertados. Sua criatividade, técnica e visão contribuem muito para o Lille.

Seu estilo de jogo é muito semelhante ao do astro francês Antoine Griezmann. Ninguém pode questionar a mentalidade de Hakon, pois ele sempre dá o seu melhor em campo e também faz muito bem o seu trabalho defensivo. Sua atitude dentro e fora de campo também é boa e os fãs também o adoram por seu desempenho consistente. Embora não tenha disputado todas as partidas nesta temporada, cada vez que sai do banco seu impacto é visível em campo. Em oito jogos marcou um gol e deu uma assistência.

Detalhes da partida

A última partida foi um empate.

O número médio de gols em jogos entre Auxerre e Lille é de 3,2.

Auxerre vence 29% do tempo, Lille vence 51% do tempo

AJ Auxerre vs Lille: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1 – Esta partida terminará empatada – 13/5 pela Skybet

Dica 2: Ambas as equipes marcarão

Dica 3: gols marcados abaixo de 2,5

Lesões e notícias da equipe

Donovan León e Gabriel Osho estão lesionados pela equipa da casa. Rayan Raveloson está suspenso para a próxima partida.

Mitchell Bakker está suspenso para o jogo. Tiago Santos, Ethan Mbappé e Edon Zhergrova estão lesionados no Lille.

Frente a frente

Partidas: 38

AJ Auxerre: 15

Lilás: 10

Empates: 13

Escalações planejadas

A escalação prevista do AJ Auxerre (3-4-3):

De Percin (GK); Diamande, Jubal, Akpa; Hoever, Owusu, Diousse, Mensah; Perrin, Sinaioko, Traoré

A escalação prevista do Lille (4-2-3-1):

Cavaleiro (GK); Mandi, Diakite, Alexander, Gudmundsson; Andrés, Mukau; Castanho, Haraldsson, Cabelo; Davi

Previsão de partida

Mesmo que ambas as equipes estejam em posições diferentes na tabela de pontos, os torcedores podem esperar a mesma qualidade de futebol de ambas as equipes. Será sem dúvida um confronto emocionante, pois os princípios utilizados pelas duas equipas são muito semelhantes. Esta partida provavelmente terminará em empate.

Previsão: AJ Auxerre 1-1 Lille

Radiodifusão

Índia: GXR World

Reino Unido: beIN Sports, Ligue 1 Pass

Estados Unidos: fuboTV

Nigéria: Canal +2 Sports Africa

