Olas Azules enfrentará o Club del Pueblo nas quartas de final da Copa del Rey de Campeones.

Os líderes da Saudi Pro League enfrentarão o arquirrival Al Hilal nas quartas de final da Copa do Rei dos Campeões, na noite de terça-feira. Ambas as equipes têm uma grande história e são equipes de alta qualidade. No geral, ambas as equipes estão repletas de estrelas, já que ambas contam com vários jogadores da seleção da Arábia Saudita, bem como alguns jogadores estrangeiros de destaque.

A Copa del Rey é uma competição importante e com certeza após esta partida um dos sonhos da equipe de vencer esta competição irá desaparecer. O Al Hilal tem muitos jogadores lesionados e isso dificultará muito o seu trabalho, pois o Al Ittihad está em grande forma. O Blue Waves tem um ótimo histórico contra eles, mas a partir de agora o time amarelo com certeza parece melhor.

Por outro lado, o Al Ittihad tem uma vantagem de dois pontos na Saudi Pro League e também nesta competição crucial procurará superar os seus rivais. Ambas as equipes farão sua primeira partida oficial este ano e tentarão deixar seus torcedores felizes. Com certeza será um confronto delicioso.

Começo:

Terça-feira, 7 de janeiro de 2024 às 17h30 Reino Unido, 23h IST

Local: Arena do Reino

Forma

Al Hilal (em todas as competições): WWWDL

Al Ittihad (em todas as competições): WWWWW

Jogadores para assistir

Marcos Leonardo (Al-Hilal)

Com 5’7, Leonardo não é algo em que confio, porém, seu alcance de salto o torna muito eficaz em situações aéreas. Ele não é abençoado com um ritmo acelerado, mas sua habilidade, reações rápidas e tomada de decisões o tornam especial. O brasileiro é capaz de reconhecer espaços com muita rapidez e sua rápida tomada de decisão o ajuda a explorar a defesa rival.

Leonardo é um jogador versátil que pode atuar em diversas posições de ataque do time. Um jogador trabalhador que tem uma grande ética de trabalho. Na ausência de jogadores importantes, ele terá que se adiantar para ajudar seu time. Em nove jogos ele marcou três gols e em cinco jogos do ACL marcou três gols.

Steven Bergwijn (Al Ittihad)

A vantagem do holandês na hora de criar o jogo é que ele atua principalmente como ponta invertida. A sua posição como extremo invertido permite-lhe criar oportunidades para si e para os seus companheiros. Ele pode driblar a bola para frente e para dentro, em direção à área adversária.

Ele enfrentou muitas críticas quando ingressou na seleção saudita, mas até agora se adaptou bem ao novo time e parece em boa forma. Com seu ritmo e astúcia, ele certamente criará problemas para o Al Hilal na defesa. Em 11 jogos do campeonato ele marcou quatro gols e deu quatro assistências.

Detalhes da partida

O vencedor da última partida foi o Al Hilal

O número médio de golos em encontro entre Al-Hilal e Al Ittihad é 3.2

Quando o Al Hilal marca 1-0 em casa, vence 100% dos seus jogos.

Al Hilal x Al Ittihad: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Al Ittihad vencerá esta partida

Dica 2: Ambas as equipes marcarão

Dica 3: gols marcados acima de 1,5

Lesões e notícias da equipe

Neymar Jr. está em dúvida para esta partida e Rúben Neves ainda está lesionado. João Cancelo, Aleksandar Mitrović e Sergej Milinković-Savić também estão em dúvida para o jogo. Yasser Al Shahrani estará ausente pelo resto da temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior. O resto dos jogadores estão aptos para jogar.

Pelo Al Ittihad, Al Bishi, Felipe e Moussa Diaby são dúvidas para a partida. O resto dos jogadores estão aptos para jogar.

Frente a frente

Partidas: 39

Al-Hilal: 24

Al-Ittihad: 5

Empates: 10

Escalações planejadas

Escalação prevista do Al Hilal (4-2-3-1):

Visão (GR); Yami, Dambakti, Bulahi, Lodi; radiestesista, canhão; Leonardo, Malcom, Al-Dawsari; Gannam

Escalação prevista do Al Ittihad (4-2-3-1):

Rajkovic (goleiro); Shanqeeti, Pereira, Cades, Mitaj; Kanté, Fabinho; Obod, Aouar, Bergwjn; Benzema

Previsão de partida

Será certamente um jogo emocionante, as duas equipas estão em boa forma e contam com os melhores jogadores do campeonato. Ambas as equipes gostam de jogar um futebol ofensivo e com certeza até os neutros irão gostar deste jogo. O Al Ittihad provavelmente vencerá esta partida.

Previsão: Al Hilal 2-3 Al Ittihad

Detalhes da transmissão

A ser determinado

