Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Al Hilal x Al Wehda

Os Blue Waves lideram atualmente a tabela graças a um saudável saldo de gols.

O Al Hilal receberá o Al Wehda na 16ª rodada da Saudi Pro League. A equipe da casa recuperou recentemente a liderança depois de perdê-la temporariamente para o Al Ittihad por algum tempo. Atualmente soma 40 pontos, com 13 vitórias, um empate e uma derrota.

A equipe chega para esta partida com uma vitória nas últimas quatro partidas consecutivas no campeonato. Uma vitória irá mantê-los à frente do Al Ittihad e manter o seu estatuto de líderes da liga.

Já o Al Wehda luta contra o rebaixamento e está na 17ª colocação da Saudi Pro League. São 12 pontos e podem sair da zona de rebaixamento com uma vitória. O Al Wehda já sofreu 35 gols nesta temporada e tem um GD (saldo de gols) de -16. A ida à KINGDOM ARENA é difícil para todos os adversários e o Al Wehda tem um grande desafio pela frente.

Começo:

Terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 22h30 IST

Local: REINO DE AREIA

Forma:

Al Hilal (em todas as competições): WWLWW

Al Wehda (em todas as competições): LWLLW

Jogadores a serem observados:

Malcom (Al-Hilal)

O atacante brasileiro tem sido muito consistente desde sua transferência para o Al Hilal. Ele é muito versátil e pode atuar tanto como lateral direito quanto como meio-campista ofensivo. Ele tem excelente alcance de passe e pode desbloquear qualquer defesa. Malcom marcou um gol e deu quatro assistências nos últimos cinco jogos.

Craig Goodwin (Al Wehda)

O australiano traz muito para o Al Wehda. Em 14 partidas na Saudi Pro League, ele marcou quatro gols e deu três assistências. Pressione pela frente e ajude a recuperar a bola rapidamente. Ele também se destaca na criação de oportunidades para seus companheiros e terá um papel importante contra o Al Hilal.

Detalhes da partida:

O último jogo entre estas duas equipas terminou com uma vitória do Al Hilal por 2-1.

O Al Hilal venceu o Al Fateh por 9 a 0 em sua última partida.

O Al Wehda perdeu por 3 a 0 contra o Al Qadisiyah em sua última partida.

Al Hilal x Al Wehda: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Al Hilal vence – 1,05 da Dafabet

Dica 2: Ambas as equipes marcarão – Não – 1,73 pela 1XBET

Dica 3: Gols esperados – Mais de 3 – 1,69 por aposta

Lesões e notícias da equipe:

Neymar não está inscrito então não estará disponível. Aleksandar Mitrović e Yasser Al-Shahrani não estarão à disposição da equipa da casa devido às respectivas lesões.

O Al Wehda, por outro lado, não terá Sultan Akouz, Nawaf Al-Azizi e Ignacio de Arruabarrena disponíveis para seleção.

Frente a frente:

Total de partidas: 38

Al-Hilal venceu: 27

Al Wehda venceu: 3

Empates: 8

Escalação esperada:

Al-Hilal (4-2-3-1)

Bônus (GR); Lodi, Bulaihi, Koulibaly, Cancelo; Neves, Al Dawsari; Al-Dawsari, Milinković-Savić, Malcom; Leonardo

Al Wehda (5-3-2)

Al-Owaishir (GK); Al Alaeli, Yamiq, Cretu, Al Hafith, Al Mowalad; Al Makahasi, Bakshween, Bacuna; Goodwin, Ighalo

Previsão de partida:

O Al Hilal chega a esta partida como grande favorito. Eles recuperaram a confiança e a recente vitória por 9 a 0 sobre o Al Fateh a impulsionou ainda mais. Nossa previsão de partida para este é,

Previsão: Al Hilal 4-0 Al Wehda

Detalhes da transmissão

Índia: SonyLIV, Sony Sports Network

Reino Unido: DAZN Reino Unido

EUA: fubo TV, FOX Deportes

Nigéria: aplicativo Star Times, Sporty TV

