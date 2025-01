Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Al Shabab x Al Riyadh

Apenas um ponto separa os dois lados na tabela de pontos

A 15ª jornada da Saudi Pro League nos levará ao estádio do Al Shabab FC, onde o Al Shabab receberá o Al Riyadh em uma partida emocionante. O Al Shabab atualmente está em sexto lugar no campeonato, com 23 pontos somados. São sete vitórias, dois empates e cinco derrotas. O clube vai tentar se recuperar depois de ter sofrido uma derrota por 3 a 2 para o Al Ahli na rodada anterior.

Já o Al Riyadh está na sétima posição. Na atual campanha do campeonato são seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas e acumulam 22 pontos. Apenas um ponto separa os dois lados na tabela de pontos. Uma vitória para qualquer uma das equipes será muito benéfica, mas um empate será o resultado mais favorável para o Al Ahli, quinto colocado.

Começo:

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 20h35 IST

Local: Estádio Al Shabab FC

Forma:

Al Shabab (em todas as competições): LWDLD

Al Riyadh (em todas as competições): DWWDL

Jogadores a serem observados:

Musab Aljuwayr (Al-Shabab)

O jovem de 21 anos está fazendo uma temporada sensacional. Sua tacada de bola é fenomenal e o ajuda a marcar grandes gols. Seu passe também é muito bom, o que torna seu papel na construção ainda maior. Sua presença no centro da área será crucial para o Shabab contra o Al Riyadh.

Ibrahim Bayesh (Al Riade)

Ibrahim Bayesh será uma figura chave do Al Riyadh contra o Al Shabab. O internacional iraquiano tem atuado muito bem pelo clube até o momento e pode atuar em diversas posições. Ele marcou três gols pelo Al Riyadh na Saudi Pro League e atualmente é o artilheiro do time.

Detalhes da partida:

O último jogo entre estas duas equipas terminou com uma vitória do Shabab por 2-0.

O Shabab perdeu por 3 a 2 para o Al Ahli em sua última partida.

O Al Riyadh empatou em 2 a 2 com o Al Khaleej em sua última partida.

Al Shabab vs Al Riyadh: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Al Shabab vence – 1,51 por aposta

Dica 2: Ambas as equipes marcarão – 1,85 pela 1XBET

Dica 3: Gols esperados – Mais de 2,5 – 1,91 por Dafabet

Lesões e notícias da equipe:

Os jogadores da seleção da Arábia Saudita, Fahad Al-Muwallad e Hussain Al-Sabiyani, juntamente com o internacional coreano Seung-gyu Kim, não estarão à disposição da equipa da casa devido às respetivas lesões.

Por outro lado, Enzo Roco será a única vítima do Al Riyadh.

Frente a frente:

Total de partidas: 5

Al Shabab venceu: 4

Al Riade venceu: 0

Laços: 1

Escalação esperada:

Al-Shabab (4-1-4-1)

Al-Maiouf (GK); Al-Thani, Al-Sharari, Hoedt, Renan; Cuelar; Câmara, Guanca, Aljuwayr, Podence; Graças a Deus

Al Riade (3-5-2)

Borján (GK); Barbet, Cal, Tambakti; Khaibari, Bayesh, Tozé, Al-Shehri, Solemani; Konate, Al-Aqel

Previsão de partida:

O Al Shabab é o grande favorito para esta partida. Tem a vantagem de jogar em casa e também possui um plantel melhor. O Al Riyadh também tem todas as ferramentas para obter um resultado positivo. No entanto, nossa previsão de jogo para este é:

Previsão: Al Shabab 2-1 Al Riyadh

Detalhes da transmissão do Al Shabab x Al Riyadh:

Índia: SonyLIV, Sony Sports Network

Reino Unido: DAZN Reino Unido

EUA: fubo TV, FOX Deportes

Nigéria: aplicativo Star Times, Sporty TV

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.