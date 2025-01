Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Al Wehda x Al Ettifaq

O time de Meca precisa desesperadamente de uma vitória sobre o Ad-Dahna, para lutar pelo rebaixamento.

Este jogo da Saudi Pro League 2024-25 nos leva ao Estádio King Abdul Aziz, onde o Al Wehda receberá o Al Ettifaq.

O Al-Wehda FC está atualmente lutando na Saudi Pro League, ocupando a 17ª posição na tabela de pontos e firmemente na zona de rebaixamento. Apesar de disputar 16 partidas nesta temporada, a equipe conseguiu apenas três vitórias, e sua forma recente tem sido igualmente preocupante, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

A partida mais recente terminou com uma pesada derrota por 4 a 1 para o Al-Hilal, agravando ainda mais os problemas. No entanto, enquanto se prepara para receber o Al-Ettifaq no próximo jogo em casa, o Al-Wehda tentará aproveitar a vantagem de jogar em casa e mudar a sua sorte com uma vitória muito necessária.

O Al-Ettifaq FC ocupa atualmente a décima primeira posição na classificação da Saudi Pro League, com chance de subir ainda mais se vencer na próxima partida. Embora seus desempenhos recentes tenham sido um tanto inconsistentes, eles mostraram sinais de promessa, garantindo vitórias contra Al-Arabi, Al-Khaleej e Damac, apesar dos reveses contra Al-Ahli e Al-Kholood.

Enquanto se prepara para enfrentar o al-Wehda, o al-Ettifaq terá como objetivo recuperar o ímpeto das vitórias e apresentar um desempenho dominante para fortalecer sua posição na liga.

Começo:

Sábado, 25 de janeiro de 2025 às 22h30 IST

Local: Estádio King Abdul Aziz, Meca, Arábia Saudita

Forma:

Al Wehda (em todas as competições): LLWLL

Al Ettifaq (em todas as competições): LWLWW

Jogadores a serem observados:

Craig Goodwin (Al Wehda)

Craig Goodwin, o veterano lateral-esquerdo de Adelaide de 33 anos, teve uma carreira diversificada, representando clubes como Adelaide United, Sparta Rotterdam e Newcastle Jets antes de ingressar no Al-Wehda em 2019. Depois de três temporadas no time saudita, incluindo períodos de empréstimo em clubes como o Abha, Goodwin voltou para sua cidade natal, o Adelaide United, para mais uma temporada.

Em 2023, o experiente extremo australiano regressou ao Al-Wehda, onde rapidamente se restabeleceu como uma figura crucial para a equipa. Com a sua habilidade e liderança, Goodwin continua a ser um jogador-chave na campanha da Al-Wehda.

Moussa Dembe (Al Ettifaq)

Moussa Dembélé, o atacante francês de 28 anos de Pontoise, teve uma carreira ilustre em clubes importantes como Fulham, Celtic, Lyon e Atlético Madrid antes de se transferir surpresa para o Al-Ettifaq em 2023. Contado com base, Dembélé mostrou sua destreza, marcando 18 gols em 41 partidas e se estabelecendo como uma figura-chave da equipe.

Sua transição da Europa para a Arábia Saudita, especialmente depois de uma passagem impressionante pelo Lyon, causou espanto, mas o francês provou seu valor na liga profissional saudita. Agora, seu objetivo é continuar em boa forma e levar o Al-Ettifaq às vitórias.

Fatos correspondentes:

Al Wehda tem uma precisão de vitória de 38% sobre seu oponente.

O Al Ettifaq perdeu dois jogos nas últimas cinco partidas.

O Al Wehda perdeu quatro nos últimos cinco jogos.

Al Wehda vs Al Ettifaq – Dicas e probabilidades de apostas:

Al-Ettifaq vencerá a partida.

Dembélé marcará primeiro.

Al Wehda 0-2 Al Ettifaq

Lesões e notícias da equipe:

A lista de ausentes de Al Wehda inclui Sultan Akouz e Nawaz Azizi.

O Al Ettifaq provavelmente sentirá falta da presença de Karl Toko Ekambi na próxima partida.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas – 42

Al Wehda venceu – 16

Al itfaq ganhou –

Jogos empatados – 06

Escalação prevista:

Escalação prevista do Al Wehda (4-2-3-1):

Al-Owaishir (GK); Alwalad, Cretu, Al-Hafith, Al Salem; Bakshween, Bacuna; Amyn, Bguir, Goodwin; Caçador

Linha prevista do Al-Ettifaq (4-3-3):

Rodak (GK); Ma, Hendry, Santo, Alolayan; Nurch, Wjanaldum, Medran; Radif, Demb Be, Cinza

Previsão de partida:

Al Wehda está atualmente navegando por tempos catastróficos. Apesar de ter feito uma mudança formidável, a equipa da MECCA não conseguiu convertê-la em resultados. Esperamos que a equipa visitante saia com uma vitória fácil, tendo em conta as graves lesões que têm piorado ainda mais a situação do Al Wehda.

Previsão: Al Wehda 0-2 Al Ettifaq

Detalhes da transmissão:

Índia – Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido – Dazn Reino Unido

NÓS – Fubotv, aplicativo Sports Fox, Fox Deportes

Nigéria – Aplicativo doméstico, televisão esportiva

