Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Arsenal x Manchester United

Na terceira rodada da Copa da Inglaterra dois grandes times se enfrentam.

O Arsenal tentará continuar em boa forma nos Emirados quando receber o Manchester United na terceira rodada da Copa da Inglaterra.

A equipe de Mikel Arteta, recém-saída de uma pesada derrota por 2 a 0 para o Newcastle na Copa EFL, está determinada a se recuperar na Copa da Inglaterra, onde tem enfrentado dificuldades nos últimos anos. O recente sucesso contra o Man United, uma vitória por 2 a 0 em dezembro, dá-lhes confiança antes da eliminatória da FA Cup.

O Manchester United, sob o comando de Ruben Amorim, tem enfrentado dificuldades nas últimas semanas, empatando em 2 a 2 com o Liverpool, mas ainda enfrenta desafios, incluindo uma seqüência de cinco jogos sem vitórias.

No entanto, eles têm sido resilientes nas eliminatórias da terceira rodada da FA Cup, tendo avançado em nove das últimas 10 partidas, e a recente vitória nos Emirados em 2019 ainda está fresca em suas mentes.

Começo

Domingo, 12 de janeiro, 16h BST (20h30 IST)

Local: Estádio Emirates

Forma

Arsenal: WWWDL

Man United: LLLLD

Jogadores para assistir

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Jesus é uma figura chave para o Arsenal com o seu excelente jogo de ligação e capacidade de entrar no meio-campo. Em meio a rumores de que deixará o clube no verão, ele voltou à forma. Até o momento ele marcou sete gols em todas as competições.

Bruno Fernández (Manchester United)

Quão bom é Bruno? Todo o Manchester apoia o seu capitão Fernandes. Ele voltou ao time contra o Liverpool após cumprir suspensão e deu uma assistência. Ele tem sido fundamental nesta temporada, contribuindo com 16 gols em todas as competições.

Detalhes da partida

O Manchester United não vence um único jogo nos últimos cinco

O Arsenal eliminou o atual campeão da FA Cup em cada um dos últimos seis jogos.

Esta será a primeira partida da 3ª rodada.

Arsenal x Manchester United: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Vitória do Arsenal-13/17 VBet

Dica 2: Jesus marcará – 23/10 Bet MGM UK

Dica 3: Mais de 3 gols – 6/4 Betfair

Notícias e lesões da equipe

O Arsenal não poderá contar com jogadores importantes como Bukayo Saka, Ben White, Ethan Nwaneri e Takehiro Tomiyasu devido a lesões, cabendo a Mikel Arteta reorganizar a sua equipa para este confronto crucial. A ausência de Saka, em particular, representa um desafio à sua fluidez ofensiva.

O Manchester United enfrenta seus próprios problemas de lesão, com Mason Mount e Luke Shaw indisponíveis, enquanto Marcus Rashford continua em dúvida devido a doença. A disponibilidade de Victor Lindelöf é incerta após uma recente concussão, o que aumenta as dores de cabeça de Amorim na seleção.

Frente a frente

Partidas: 71

Arsenal: 24

Masculino Unido: 31

Empates: 6

Escalações planejadas

Arsenal (4-3-3)

listra; Madeira, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Arroz, Merino; Jesus, Havertz, Martinelli

Manchester United (3-4-2-1)

Onana; De Ligt, Maguire, Martínez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Diallo, Fernández; Hojlund

Previsão de partida

Os homens de Arteta deverão ter qualidade suficiente em casa para romper a defesa do Man United e avançar para esta jornada. A vitória nos Emirados ainda pode estar fora do alcance da equipe de Amorim, pois uma boa atuação em Anfield não garante uma reviravolta consistente.

Previsão: Arsenal 3-2Manchester United

Detalhes da transmissão

Índia: SonyLIV

Reino Unido: BBC Radio 5, não.

Estados Unidos: ESPN+

Nigéria: futebol SuperSport GOtv

