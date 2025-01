Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Arsenal x Newcastle United

Mikel Arteta espera levar os Gunners à sua nona participação na final da Copa EFL.

No coração do Norte de Londres, onde o encanto histórico do Cemitério de Highgate se encontra com a energia vibrante das ruas de Camden, a primeira mão das meias-finais da EFL Cup leva-nos ao Emirates Stadium, no Norte de Londres, onde o Arsenal FC irá defrontar. contra o Newcastle United.

O Arsenal de Mikel Arteta, atualmente em segundo lugar na classificação da Premier League, está à beira de outro momento histórico, com o objetivo de garantir a nona participação na final da Carabao Cup. Sua jornada na atual Copa EFL foi marcada por desempenhos consistentes e contribuições importantes de craques.

O Arsenal iniciou sua campanha com uma vitória sobre o Bolton Wanderers na terceira rodada, apresentando um desempenho impressionante. Nas oitavas de final, eles venceram confortavelmente o Preston para continuar avançando. Os quartos-de-final provaram ser o ponto alto da sua campanha até ao momento, com Gabriel Jesus a marcar um brilhante hat-trick contra o Crystal Palace, garantindo a progressão do Arsenal para as meias-finais.

Enquanto se prepara para enfrentar o Newcastle United, o Arsenal tentará aproveitar a vantagem de jogar em casa na primeira mão e procurar uma vantagem decisiva antes de viajar para St. James’ Park para a segunda mão decisiva. A equipe de Arteta sem dúvida se concentrará em manter o ímpeto e a disciplina tática enquanto busca outra chance pelo título.

O Newcastle United FC, actualmente em quinto lugar na tabela da Premier League, tem mostrado uma consistência notável, mantendo-se invicto nos últimos cinco jogos do campeonato e mantendo um registo impecável de 100% de vitórias durante esta fase. Esta excelente forma deixou-os cada vez mais perto de chegar aos quatro primeiros, uma posição que estão determinados a garantir.

Na EFL Cup, o Newcastle mostrou resiliência e qualidade. A campanha começou com uma vitória confortável sobre o AFC Wimbledon na terceira rodada, seguida por uma vitória decisiva sobre o Chelsea nas oitavas de final. Mais recentemente, derrotou o Brentford com uma vitória convincente por 3-1 nos quartos-de-final, consolidando ainda mais o seu estatuto de sério candidato ao título.

Enquanto se prepara para o confronto das semifinais contra o Arsenal, o Newcastle tentará levar o seu ímpeto para a primeira mão e buscar uma vantagem crucial para levar ao seu reduto, St. James’ Park. Com sua forma atual e perspicácia tática sob o comando de Eddie Howe, os Magpies certamente farão uma declaração forte neste encontro de alto risco.

Começo:

Quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 01h30 IST

Local: Emirates Stadium, norte de Londres, Reino Unido

Forma:

Arsenal (em todas as competições): DWWWW

Newcastle (em todas as competições): WWWWW

Jogadores para assistir

Ricardo Calafiori (Arsenal)

Riccardo Calafiori, zagueiro italiano de 22 anos da Roma, tem feito sucesso com seu estilo de jogo dinâmico e versatilidade tática. Depois de desenvolver suas habilidades na Roma e adquirir uma valiosa experiência durante sua passagem pelo Bolonha, Calafiori ingressou no Arsenal em 2024, marcando um passo importante em sua carreira.

Desde a sua chegada ao norte de Londres, o promissor defesa italiano disputou 11 jogos, marcando um golo e mostrando uma capacidade impressionante de combinar solidez defensiva com contribuições ofensivas. Suas excelentes atuações na Série A durante a temporada 2023-2024 lhe renderam um lugar na Seleção do Ano da Série A, uma prova de sua crescente reputação como um dos melhores jovens defensores da Europa.

Enquanto o Arsenal se prepara para o jogo crucial das meias-finais, as incursões de Calafiori pela ala esquerda podem ser cruciais. Sua capacidade de contribuir para os contra-ataques e ao mesmo tempo manter a compostura defensiva será fundamental para que os Gunners busquem garantir uma vantagem dominante em casa.

Sandro Tonali (Newcastle)

Sandro Tonali, o maestro do meio-campo italiano de 24 anos de Lodi, tem sido uma peça crucial no meio-campo do Newcastle United desde sua transferência de destaque do AC Milan em 2023. Conhecido por sua visão, compostura e excepcional alcance de passes, Tonali se adaptou perfeitamente à vida na Premier League, fazendo 25 partidas e contribuindo com um gol para a campanha impressionante do Newcastle.

As suas atuações no cenário internacional têm sido igualmente louváveis, com Tonali a marcar recentemente o seu primeiro golo pela Itália frente à Bélgica num jogo da Liga das Nações, demonstrando a sua capacidade de avançar em momentos críticos.

Enquanto o Newcastle United se prepara para o tão aguardado confronto das semifinais da Carabao Cup contra o Arsenal, a capacidade de Tonali de controlar o ritmo do jogo e orquestrar o jogo no meio-campo será vital. Os Magpies contarão com sua inteligência tática e liderança para navegar neste encontro crucial e se aproximar de uma cobiçada vaga na final.

Detalhes da partida

O Arsenal tem quase 44% de precisão nas vitórias contra o Newcastle.

Eles empataram um dos últimos cinco jogos.

O Newcastle venceu os últimos cinco jogos.

Dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: A partida terminará empatada – 29/10 com Bet365

Dica 2: Gabriel Jesus será o artilheiro – 5/1 com William Hill

Dica 3: Arsenal 2-2 Newcastle – 1/12 com Skybet

Lesões e notícias da equipe

O Arsenal não poderá contar com os serviços de Ben White e Bukayo Saka para a próxima partida.

Já o Newcastle provavelmente sentirá falta da presença de Nick Pope e Jamal Lewis na próxima partida.

Frente a frente

Total de partidas: 181

Arsenal venceu: 81

Newcastle venceu: 63

Empates: 37

Escalações planejadas

Escalação prevista do Arsenal (4-3-3):

Listra (GK); Partey, Saliba, Gabriel, Calafiori; Arroz, Jorginho, Merino; Nwaneri, Jesus, Trossard

A escalação prevista do Newcastle (4-3-3):

Dubravka (GK); Renda-se, Botman, Burn, Hall; Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Isaac, Gordon

Previsão de partida

Ambas as equipes são igualmente capazes de se superar e estão em excelente forma. Dada a vantagem do Arsenal em casa, esperamos que eles assumam uma vantagem decisiva até que os homens de Eddie Howe consigam uma recuperação impressionante e termine o jogo num empate. O Newcastle vem recentemente de uma vitória sobre outro time do norte de Londres e este resultado parece mais provável.

Previsão: Arsenal 2-2 Newcastle

Detalhes da transmissão

Índia – Código de fãs

Reino Unido – Sky Sports Football

Estados Unidos – Paramount+

Nigéria – Supersport

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.