Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Arsenal x Tottenham Hotspur

Os Gunners enfrentam os Spurs na 21ª rodada da Premier League

Os homens de Mikel Arteta enfrentarão o Spurs na noite de quarta-feira, no Emirates Stadium. Este derby de Londres sempre foi muito emocionante e os torcedores podem esperar que ambas as equipes façam tudo o que puderem para conquistar os três pontos. Os Gunners estão logo atrás do Liverpool na corrida pelo título e estão em segundo lugar com 40 pontos no placar. Eles terão que ter certeza de não perder pontos nos próximos jogos para permanecer na corrida pelo título contra os Reds. Apesar de jogar em casa, enfrentar o Spurs não será uma tarefa fácil.

Os comandados de Ange Postecoglu têm surpreendido bastante esta temporada, tendo perdido frente a algumas equipas fracas e vencido algumas equipas de grande qualidade. No último jogo, derrotou o líder da tabela, o Liverpool, por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais da Copa EFL. Os torcedores expressaram sua decepção, pois estão em 12º lugar no campeonato, com 24 pontos, e estão longe de garantir uma vaga europeia. . Tentará dificultar a vida do rival e complicar-lhe, obrigando-o a perder pontos em casa. Certamente será uma partida emocionante.

Começo:

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 20h00 Reino Unido

Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 13h30 IST

Local: Estádio Emirates

Forma

Arsenal (em todas as competições): LDWWW

Tottenham Hotspur (em todas as competições): WLDLL

Jogadores para assistir

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Martinelli é muito perspicaz e alerta na hora de pressionar a defesa rival. Ele se antecipa muito bem e é muito explosivo, o que causa muitos problemas aos defensores. O brasileiro consegue manter a bola bem perto dos pés ao correr a todo vapor, permitindo-lhe girar e girar.

Embora enfrente muitas críticas por sua inconsistência, para Arteta ele continua sendo uma peça fundamental do time. No geral, é um jogador trabalhador, que corre muito em campo e tem um bom impacto na equipe. Em 18 jogos na Premier League, ele marcou cinco gols e deu duas assistências.

Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur)

O médio sueco é muito criativo nos movimentos sem bola e gosta de encontrar os melhores espaços para receber a bola nos bons momentos, interligando o meio-campo e o ataque da equipa. Ele é um jogador com excelente visão e compostura para dar passes decisivos no terço final.

Bergvall tem um raciocínio extraordinário quando está com a bola, muitas vezes escolhendo opções inesperadas para o adversário. Gosta de ter liberdade em campo e gosta de dirigir o jogo sozinho. Seu estilo de jogo é muito parecido com o de Ivan Rakitic. Ele tem uma precisão de passe de 90% por jogo e passes de longa distância precisos de 69% por jogo.

Detalhes da partida

O vencedor da última partida foi o Arsenal.

O número médio de gols em partidas entre Arsenal e Tottenham é de 3,2

Quando o Arsenal vence por 1 a 0 em casa, vence 86% dos jogos

Arsenal x Tottenham Hotspur: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1 – Esta partida terminará empatada – 4/1 pela Skybet

Dica 2: Ambas as equipes marcarão

Dica 3: gols marcados acima de 2,5

Lesões e notícias da equipe

Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, Ben White e Takehiro Tomiyasu estão lesionados pelo Arsenal. Os demais jogadores estarão disponíveis para a partida.

Vicario, Romero, Vande Ven, Ben Davies e Richarlison estão lesionados pelo Spurs.

Frente a frente

Partidas: 210

Arsenal: 88

Tottenham Hotspur: 67

Empates: 55

Escalações planejadas

Escalação prevista do Arsenal (4-3-3):

Listra (GK); Madeira, Saliba, Gabriel, Skelly; Odegaard, Partey, Arroz; Trossard, Havertz, Martinelli

Escalação prevista do Tottenham Hotspur (4-3-3):

Kinsky (GK); Porro, Dragusin, Gray, Spence; Bissouma, Bentancur, Bergvall; Kulusevski, Solanke, filho

Previsão do jogo Arsenal x Tottenham Hotspur

Os Gunners estão na disputa pelo título e terão que somar pontos de alguma forma para permanecer nela. O Tottenham, por outro lado, com certeza tentará criar alguns problemas aos seus rivais. Este será um confronto delicioso e provavelmente terminará em um impasse.

Previsão: Arsenal 2-2 Tottenham Hotspur

Transmissão Arsenal x Tottenham Hotspur

Índia: Star Sports Network, Disney+Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: Supersport, NTA, Sporty TV

