Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de AS Roma x Lazio

O Stadio Olimpico se prepara para o acirrado Derby della Capitale.

Faltam poucos dias para o Derby della Capitale e com certeza será intenso. O Stadio Olimpico verá o confronto entre duas equipes que se caracterizam por sua acirrada rivalidade: AS Roma e Lazio. A partida está marcada para o dia 6 de janeiro e com certeza vai encher de emoção os corações dos torcedores da Roma e da Lazio.

Apesar da história complicada entre si, os dois clubes se encontram atualmente em pedestais diferentes na Série A. Enquanto a Lazio está na quarta colocação com 35 pontos, a AS Roma está na décima colocação com 20 pontos. Como tal, este jogo tem implicações contrastantes para ambas as equipas. Para a Lazio está em jogo a oportunidade de entrar entre os três primeiros e para a Roma a possibilidade de passar para os cinco primeiros.

Começo:

Segunda-feira, 6 de janeiro, 1h15 IST

Local: Estádio Olímpico, Roma, Itália

Forma:

AS Roma: LWWLW

Lácio: WWLWD

Jogadores para assistir:

Artem Dovbyk (AS Roma)

Artem Dovbyk é o maior goleador da Roma nesta temporada com cinco gols. O ucraniano tem sido uma ameaça desde o início e mostrou-se muito promissor na sua primeira passagem pela Itália. No processo, ele acertou 11 chutes a gol e fez cerca de 237 passes, mostrando sua presença no jogo.

Agora resta saber se ele conseguirá igualar as estatísticas do ano passado com o Girona, onde marcou 24 gols em 36 partidas.

Taty Castellanos (Lácio)

O atacante da Lazio, Taty Castellanos, é o quinto maior artilheiro de sua equipe. O argentino marcou sete gols pelo clube romano. O jogador nascido em Mendoza, que já foi rejeitado por grandes clubes como River Plate e Lanús, agora está se destacando na Itália, graças à sua habilidade goleadora.

Castellanos jogou pelo New York City FC antes de se transferir para a Lazio. Ele marcou 49 gols em seus 100 jogos pelo clube da Major League Soccer (MLS).

Detalhes da partida

Quando a AS Roma lidera por 1-0 em casa, vence 84% dos seus jogos.

Lazio Roma vem de três vitórias consecutivas fora de casa

Niccolo Pisilli tem mais cartões amarelos (5) do que qualquer outro jogador da AS Roma. Nicolo Rovella recebeu 7 da Lazio Roma.

AS Roma vs Lazio: dicas e probabilidades de apostas

A Lazio vencerá – 3.02 1XBET

Metas para marcar mais de 2,5 – 2,06 1XBET

Marca Artem Dovbyk – 9/4 skybet

Lesões e notícias da equipe

Na equipe da AS Roma, Bryan Cristante está de fora devido a uma lesão no tornozelo.

Matías Vecino, Pedro, Tijjani Noslin, Patrick e Manuel Lazzari estão de fora devido a lesões.

Frente a frente

Total de partidas: 48

AS Roma venceu: 20

Lácio venceu: 16

Empates: 12

Escalação planejada

Roma (3-4-2-1)

Svilar (GK); Ndicka, Hummels, Mancini; Tasende, Paredes, Kone, Saelemaekers; Pisilli, Dybala; Dovbyk

Lázio (4-2-3-1)

Provedel (GK); Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; castelhanos

Previsão de partida

A Lazio de Marco Baroni parece estar numa posição dominante na Serie A neste momento e é a clara favorita. Contudo, o histórico da AS Roma mostra claramente que o jogo não será fácil. Claudio Ranieri é um treinador experiente e certamente usará sua permutação e combinação tática para silenciar seus rivais no clássico.

Previsão: AS Roma 1-3 Lazio

Detalhes da transmissão

Índia –Galaxy Racer World (GXR)

Reino Unido – TNT Esportes 2

NÓS – fuboTV, Paramount+

Nigéria – SuperSport, DStv

