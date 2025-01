Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Athletic Club x FC Barcelona

Os Lehoiaks enfrentarão os Blaugrana na semifinal da Supercopa da Espanha

O Athletic Bilbao enfrentará o gigante catalão FC Barcelona na Supercopa da Espanha na noite de quarta-feira. O Athletic Club venceu o Logroñés na Copa del Rey, de alguma forma conseguiu vencer esta partida nos pênaltis por 3-4. O desempenho da seleção basca não foi à altura e Ernesto Valverde não gostou do banco. Embora estejam em boa forma, ainda há trabalho a fazer para ter um desempenho consistente. Terá que dar o seu melhor quando enfrentar o Barcelona.

Os Blaugrana começaram o novo ano com uma vitória na Copa del Rey, onde venceram o Barbastro por 4-0. O clube catalão está cercado de polêmica já que seus dois principais jogadores, Pau Víctor e Dani Olmo, não estão inscritos e o presidente Laporta enfrenta muitas críticas da torcida.

O FC Barcelona terminou o ano passado com duas derrotas consecutivas na La Liga e agora, dos primeiros lugares, caiu para o terceiro lugar no campeonato. O clube catalão terá que recuperar a confiança o mais rápido possível. Os homens de Hansi Flick terão que dar um pouco de alegria aos culés quando enfrentarem o Athletic Club. Será sem dúvida um jogo emocionante e os adeptos da Arábia Saudita poderão desfrutar de um jogo de grande qualidade entre estas duas equipas espanholas.

Começo:

Quarta-feira, 8 de janeiro de 2024 às 19h00 Reino Unido

Quinta-feira, 9 de janeiro de 2024 às 12h30 IST

Local: Cidade Esportiva Rei Abdullah

Forma

Athletic Club (em todas as competições): WWDWW

FC Barcelona (em todas as competições): WLLWD

Jogadores para assistir

Álex Berenguer (Clube Atlético)

Apesar de ter baixa estatura, é tecnicamente um dos melhores da equipe. Sua maior força é seu estilo de jogo direto. Ele adora assumir seu marcador e incomodar os goleiros com seu chute poderoso. A ética de trabalho e a atitude de nunca desistir de Berenguer fazem dele um jogador especial. Alex é um jogador de equipe perfeito que adora se envolver na preparação do ataque do time. Devido ao seu pequeno porte, ele é difícil de parar e gosta de enfrentar os jogadores com suas manobras e dribles. Em 18 jogos da LaLiga marcou quatro golos até ao momento.

Pedri (FC Barcelona)

Ele já é um dos melhores meio-campistas do futebol mundial. Ele combina sua inteligência de jogo com sua habilidade técnica e ajuda seu time a ter um bom desempenho em campo. É difícil defendê-lo, pois faz movimentos rápidos e inteligentes para receber e passar a bola. O espanhol consegue carregar a bola em alta velocidade e mudar de direção com grande habilidade, manipulando a bola de forma impressionante para mantê-la longe do adversário. A sua parceria com Gavi e agora com Casado é crucial para o meio-campo do Barça, já que ambos são o coração da equipa catalã. Em 19 jogos da La Liga, ele marcou quatro gols e tem uma precisão média de passe de 89%.

Detalhes da partida

O vencedor da última partida foi o FC Barcelona

O número médio de gols em partidas entre Athletic Club e FC Barcelona é de 2,2.

Quando o FC Barcelona vence por 0-1 fora de casa, eles vencem 76% dos seus jogos

Athletic Club x FC Barcelona: dicas de apostas e probabilidades

Dica 1 – FC Barcelona vencerá esta partida – 5/6 pela bet365

Dica 2: Ambas as equipes marcarão

Dica 3: gols marcados acima de 1,5

Lesões e notícias da equipe

A equipa da casa não tem preocupações com lesões neste jogo.

A equipa blaugrana tem muitos jogadores afastados por lesão, Ter Stegen, Ferran Torres, Christensen, Mar Bernal e Héctor Fort estão de fora por lesão. Dani Olmo e Pau Victor não estarão disponíveis por problemas de inscrição. Lamine Yamal também é dúvida para o partido.

Frente a frente

Partidas: 81

Atlético Clube: 11

Barcelona: 51

Empates: 19

Escalações planejadas

Escalação planejada do Athletic Club (4-2-3-1):

Simão (GK); Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Galarreta; Williams, Berenguer, Nico e Cruzeta

Escalação planejada do FC Barcelona (4-2-3-1):

Pena (GK); Koundé, Cubarsi, Martínez, Balde; Casado, Pedri; Raphinha, Gavi, López; Lewandowski

Previsão do jogo Athletic Club x FC Barcelona

Embora a seleção catalã tenha tido problemas nos últimos jogos, é capaz de representar um duro desafio para a equipe de Bilbao. O clube basco quase escapou de uma reviravolta na última partida e de alguma forma conseguiu vencer a partida nos pênaltis. Este jogo com certeza será um confronto delicioso e os torcedores podem esperar que os dois times joguem um futebol de ataque. O mais provável é que a seleção catalã vença este jogo.

Previsão: Athletic Club 2-3 FC Barcelona

Retransmissão do jogo Athletic Club x FC Barcelona

Índia: código de fã

Reino Unido: TNT Sports

Estados Unidos: ESPN

Nigéria: a definir

