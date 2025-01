Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Bayern de Munique x VfL Wolfsburg

Os gigantes da Baviera têm quatro pontos de vantagem na corrida pelo título.

O gigante da Bundesliga, Bayern de Munique, se prepara para receber o Wolfsburg na Allianz Arena neste sábado, no que promete ser mais um confronto eletrizante.

O Bayern tem sido uma força a ser reconhecida, com uma sequência de três vitórias consecutivas que inclui uma vitória dominante por 5-1 sobre o RB Leipzig, uma vitória clínica por 1-0 sobre o Borussia Mönchengladbach e uma retumbante derrota por 5-1 sobre o Hoffenheim.

Em casa, os líderes do campeonato têm estado impecáveis, acumulando seis vitórias consecutivas, marcando incríveis 24 gols e sofrendo apenas três. Com seu poder de fogo a toda velocidade, será difícil detê-los.

O Wolfsburg, porém, não irá cair facilmente. Depois de uma série de resultados variados, incluindo uma derrota por 1-3 para o Dortmund, uma vitória difícil por 1-0 sobre o Hoffenheim e uma goleada por 5-1 sobre o Gladbach, eles mostraram lampejos de brilhantismo. Marcando 14 gols nos últimos seis jogos do campeonato, a equipe tentará testar a defesa do Bayern.

Começo

Sábado, 18 de janeiro, 14h30, horário do Reino Unido (20h IST)

Local: Allianz-Arena

Forma

Bayern de Munique: WLWWW

Wolfsburgo: WLLWW

Jogadores para assistir

Harry Kane (Bayern de Munique)

O brilhantismo de Kane reside em combinar passes precisos com finalizações letais, encontrando constantemente os espaços certos para converter oportunidades. Somando-se ao seu arsenal está sua habilidade de explorar espaços atrás da trave, fazer passes elevados e manter a calma sob pressão. Com 16 gols e seis assistências em apenas 15 jogos no campeonato, Kane se tornou o coração do ataque do Bayern.

Jonas Wind (Wolfsburg)

O dinâmico atacante dinamarquês fez questão de manter a linha de frente do Wolfsburg com sete gols e duas assistências. O ritmo alucinante e a finalização clínica de Wind fazem dele uma figura chave para sua equipe, capaz de virar a maré em momentos cruciais.

Detalhes da partida

O Bayern de Munique está confortavelmente na liderança com 42 pontos em 17 jogos

O Wolfsburg está na sétima colocação com 27 pontos.

O Bayern vem de três vitórias consecutivas, enquanto o Wolfsburg tem duas de duas

Bayern de Munique vs. Wolfsburg: dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: Bayern vence – 2/11 Ladbrokes

Dica 2: pontuações de Kane – 4/7 888sport

Dica 3: Mais de 3 gols – 2/5 VBet

Lesões e notícias da equipe

O Bayern de Munique não poderá contar com a contratação de verão, João Palhinha, que continua afastado dos gramados devido a uma lesão de longa duração na virilha. O defesa francês Sacha Boey também não estará disponível devido a um problema no tornozelo. Harry Kane, recém-recuperado de um pênalti contra o Hoffenheim e liderando a corrida pela Chuteira de Ouro, está pronto para liderar o ataque do Bayern. Enquanto isso, Michael Olise, que foi dispensado no meio da semana, pode retornar ao onze inicial.

O Wolfsburg também tem problemas com lesões, com o internacional polaco Jakub Kaminski em dúvida depois de ter saído mancando do Borussia Monchengladbach. Jogadores como Bartosz Bialek, Niklas Klinger, Kevin Paredes e Rogério continuam indisponíveis. No entanto, Tiago Tomas regressa após suspensão, enquanto o avançado dinamarquês Jonas Wind, com cinco golos em seis jogos, liderará a equipa enquanto o Wolfsburgo pretende desafiar os líderes da liga.

Frente a frente

Partidas: 35

Bayern de Munique: 30

Wolfsburgo: 1

Empates: 4

Escalações planejadas

Bayern de Munique (4-2-3-1)

Neuer; Guerreiro, Upamecano, Dier, Davies; Kimmich, Pavlovic; Quem, Mueller, Coman; Kane

Wolfsburgo (4-4-2)

Registro; Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle; Kaminski, Bardai, Arnold, Gerhardt; Vento

Previsão de partida

Com a vantagem de jogar em casa, a confiança da liderança da tabela, a boa forma e nada além do ataque acirrado no papel, o Bayern deve vencer esta partida com facilidade, salvo um milagre da equipe visitante.

Previsão: Bayern de Munique 3 x 1 Wolfsburg

Radiodifusão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Sky Sports Mix, SkyGo Reino Unido

Estados Unidos: ESPN+

Nigéria: aplicativo StarTimes, Canal + Sport 1 África

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Sky Sports Mix, SkyGo Reino Unido

Estados Unidos: ESPN+

Nigéria: aplicativo StarTimes, Canal + Sport 1 África