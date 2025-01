Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Benfica x Barcelona

A seleção espanhola está em segundo lugar na classificação da fase do campeonato.

O Benfica defronta o FC Barcelona na 7.ª jornada da época 2024/25 da UEFA Champions League, no Estádio do Sport Lisboa e Benfica. O Benfica é 15º na tabela de pontos da UCL com 10 pontos em seis jogos. Venceu três jogos, empatou um e perdeu dois.

Por outro lado, o Barcelona está em segundo lugar na tabela de pontos com 15 pontos em seis jogos. O clube catalão venceu cinco jogos e perdeu um.

Os Águilas chegam a este jogo com uma vitória sobre o Familicao pela Primeira Liga. Entretanto, empatou o último jogo da Liga dos Campeões frente ao Bologna. Os Blaugrana entram nesta partida depois de um empate frente ao Getafe pela LaLiga. Eles venceram sua última partida na Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund.

Começo:

Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 1h30 IST

Local: Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Forma:

Benfica (em todas as competições): WWWWL

FC Barcelona (em todas as competições): DWWWW

Jogadores a serem observados:

Kerem Akturkoglu (Benfica):

Kerem Akturkoglu é o jogador a observar pelo Benfica nesta partida. Akturkoglu marcou seis golos em 14 jogos até ao momento na temporada 2024/2025 da Liga NOS. Ele marcou três gols na Liga dos Campeões nesta temporada. Ele é um ala esquerdo dinâmico e ágil, conhecido por sua velocidade, criatividade e capacidade de marcar e dar assistências.

Raphinha (FC Barcelona):

Raphinha será o jogador a ter em conta pelo FC Barcelona nesta partida. Ele tem sido sensacional nesta temporada com 20 gols e 11 assistências em 29 jogos. Raphinha pode jogar na linha de frente, muitas vezes posicionado na ala direita, mas capaz de jogar na esquerda ou como meio-campista ofensivo.

Sua adaptabilidade o torna valioso por sua flexibilidade tática. O extremo brasileiro possui excelente controle de bola, com capacidade de drible que muitas vezes lhe permite contornar os zagueiros.

Detalhes da partida:

O Barça está numa sequência de cinco vitórias consecutivas na UEFA Champions League.

Nos últimos seis jogos, o SL Benfica venceu apenas uma vez.

O resultado mais comum das partidas é 0-0. Três jogos terminaram com este resultado.

Benfica vs FC Barcelona: dicas e probabilidades de apostas:

Barcelona vence: 2,00 de acordo com Fezbet

Total de gols acima de 2,5: 1,46 de acordo com Parimatch

Ambas as equipes pontuam: 1,78 de acordo com Winmatch

Lesões e notícias da equipe:

Renato Sanches vai falhar o jogo com o Benfica devido a lesão e Tiago Gouveia está em dúvida para o jogo

Ansu Fati ficará de fora do elenco. Íñigo Martínez, Marc Bernal e Marc-André ter Stegen vão falhar o jogo devido a lesões.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 6

Benfica venceu: 1

FC Barcelona venceu: 2

Empates: 3

Benfica x FC Barcelona: escalação planejada

A escalação esperada do Benfica (4-3-3):

Trubina; Araújo, Silva, Otmanedi, Carreras; Barreiro, Luís, Kokcu; Akturkoglu, Pavlidis, Schjelderup

Escalação planejada do FC Barcelona (4-2-3-1):

Pena; Koundé, Araújo, Cubarsi, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Previsão de partida:

Considerando a forma recente de ambas as equipas, os visitantes parecem ter uma ligeira vantagem, apesar dos resultados inconsistentes. Embora o Benfica tenha mostrado resiliência com uma série de vitórias e empates, a capacidade do Barcelona de atuar nos maiores palcos não pode ser ignorada.

Previsão: Benfica 1-3 FC Barcelona

Detalhes da transmissão:

Índia: Sony Sports Network, SonyLiv

Reino Unido: Amazon Prime Video, Discovery +

Estados Unidos – Paramount+

Nigéria – DStv agora

