Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

Xabi Alonso espera uma grande vitória do Die Werkself contra o Dortmund.

No coração de Dortmund, onde o legado industrial do carvão e do aço se confunde com o espírito vibrante da cultura da Vestefália, o jogo de abertura da 16.ª jornada da Bundesliga leva-nos ao Signal Iduna Park, em Dortmund, onde o Borussia defrontará o Dortmund Bayer Leverkusen.

O Borussia Dortmund está atualmente em sexto lugar na classificação da Bundesliga após 15 partidas, acumulando 25 pontos em sete vitórias. A forma deles tem sido irregular, mas o próximo confronto contra o Bayer Leverkusen apresenta uma oportunidade de subir ainda mais. Jogando em casa, o Dortmund tentará aproveitar a vantagem e garantir uma vitória crucial para fortalecer a sua posição no campeonato.

Uma vitória sobre o Leverkusen poderia permitir ao Dortmund ultrapassar o Eintracht Frankfurt e conquistar o terceiro lugar, um impulso significativo para as suas aspirações na temporada. A partida é fundamental para o Dortmund, que se esforça para manter o ímpeto e continuar na luta por uma vaga na Liga dos Campeões.

Depois de um início instável na Bundesliga, o Bayer Leverkusen está de volta ao seu melhor e atualmente ocupa o segundo lugar na classificação do campeonato. A sua forma recente tem sido impecável, com uma sequência de vitórias perfeita nas últimas cinco partidas. O Leverkusen está agora apenas quatro pontos atrás do Bayern de Munique e estará ansioso para manter o ímpeto para diminuir a diferença para os líderes da liga.

O Leverkusen busca continuar sua tendência dominante com uma vitória sobre o Borussia Dortmund no próximo confronto. Uma vitória não só reforçaria a sua campanha no campeonato, mas também serviria para aumentar a confiança antes de defrontar adversários formidáveis ​​como o Atlético Madrid nos jogos cruciais da UEFA Champions League.

Começo:

Sábado, 11 de janeiro de 2025 às 01h00 IST

Localização: Parque Signal Iduna, Dortmund, Alemanha

Forma:

Borussia Dortmund (em todas as competições): WDLDD

Leverkusen (em todas as competições): WWWWW

Jogadores para assistir

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Gregor Kobel, goleiro suíço de Zurique de 27 anos, iniciou sua carreira profissional no TSG Hoffenheim antes de ingressar no Borussia Dortmund em 2021. Desde então, fez 96 partidas pelo clube, estabelecendo-se como uma presença confiável entre os postes. Kobel também representou a seleção suíça, embora muitas vezes como reserva. No entanto, o seu potencial e desempenho no Dortmund sugerem que ele poderá tornar-se uma figura chave para o seu país no futuro.

No Dortmund, Kobel desempenhou um papel fundamental na impressionante campanha de 2023-24 na UEFA Champions League, onde a equipa chegou à final, mas ficou aquém do Real Madrid. A sua experiência e consistência continuam a ser cruciais para o Dortmund, que pretende garantir o sucesso nas competições nacionais e europeias.

Alejandro Grimaldo (Leverkusen)

Alejandro Grimaldo, o lateral-esquerdo espanhol de 29 anos, tem sido uma figura fundamental no futebol moderno. Depois de subir na equipa reserva do Barcelona e brilhar no Benfica, onde fez 197 jogos e marcou 19 golos, ingressou no Bayer Leverkusen em 2023. Grimaldo foi fundamental sob o comando de Xabi Alonso, contribuindo significativamente para a notável campanha tripla do Leverkusen em 2024, vencendo a Bundesliga. . Títulos DFB-Pokal e DFL Super Cup.

Grimaldo também mostrou o seu brilhantismo no cenário internacional, ajudando a Espanha a conquistar o título do UEFA Euro 2024. O ano de 2024 definiu a carreira de Grimaldo e, ao entrar no novo ano, o seu foco continua em manter esta forma exemplar tanto para o clube como para o país, solidificando a sua forma. status de um dos melhores laterais esquerdos do mundo.

Detalhes da partida

O Dortmund tem quase 43% de acerto nas vitórias contra o Leverkusen.

O Leverkusen venceu todos os seus últimos cinco jogos.

O Dortmund perdeu um jogo nos últimos cinco jogos.

Dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Leverkusen vence a partida – 29/20 com Bet365

Dica 2: Granit Xhaka será o artilheiro – 14/1 com William Hill

Dica 3: Borussia Dortmund 1-3 Bayer Leverkusen – 14/1 com Skybet

Lesões e notícias da equipe

O Borussia Dortmund não poderá contar com os serviços de Niklas Sule e Pascal Grob para a próxima partida. Este último recebeu cartão vermelho na partida anterior e ficará de fora da próxima partida.

Já o Leverkusen provavelmente sentirá falta da presença de Jeanuel Belocian na próxima partida.

Frente a frente

Total de partidas: 106

Borussia Dortmund venceu: 46

Leverkusen venceu: 33

Empates: 27

Escalações planejadas

Escalação planejada do Borussia Dortmund (4-1-3-2):

Kobel (GK); Couto, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha; Pintura, Brandt, Gittens; Cerveja Guirássy

Escalação prevista do Leverkusen (3-4-2-1):

Hradecky (GK); Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Tella, Wirtz; Schick

Previsão de partida

O Leverkusen está de volta ao seu modo fera e manteve uma sequência de 100% de vitórias nos últimos cinco jogos. Esperamos que prolonguem a sua sequência de vitórias com uma vitória sobre os actuais finalistas da Liga dos Campeões da Europa.

Prognóstico: Borussia Dortmund 1-3 Bayer Leverkusen

Detalhes da transmissão

Índia – SonyLiv, Sony Sports Network

Reino Unido – Sky Sports Mix, Sky Go Reino Unido

NÓS –ESPN+

Nigéria – Aplicação StarTimes, Canal+ Sport 1 África

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.