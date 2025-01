Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique

O Die Fohlen quer enfrentar o Die Roten na 16ª rodada da Bundesliga.

Dois gigantes da Bundesliga, Borussia Monchengladbach e Bayern de Munique, se enfrentarão após o intervalo e tentarão começar o novo ano com uma nota positiva. Apesar de praticar um bom futebol nesta temporada, o Borussia Monchengladbach segue no meio da tabela da Bundesliga, na oitava posição com 24 pontos no placar. Sob o comando de Gerardo Seoane, os donos da casa têm estado sob pressão devido à sua inconsistência, mas ainda estarão orgulhosos do seu desempenho até o momento e esperam vencer as próximas partidas para melhorar sua posição na tabela.

Depois de perder o título da Bundesliga na temporada passada, os bávaros estão desesperados para vencer o campeonato desta vez. Sob a orientação de Vincent Kompany, eles estão bem nesta temporada e esperam continuar em boa forma. O Borussia Park não é um local fácil de somar pontos, mas o Die Roten ainda conta com jogadores de qualidade em campo e capazes de obter resultados para a sua equipa. No momento tem uma vantagem de quatro pontos na tabela e tentará aumentá-la ainda mais nas próximas partidas.

Começo:

Sábado, 11 de janeiro de 2025 às 17h30 Reino Unido, 23h IST

Local: Parque Borússia

Forma

Borussia Mönchengladbach (em todas as competições): DWWDL

Bayern de Munique (em todas as competições): WWLWW

Jogadores para assistir

Julian Weigl (Borussia Monchengladbach)

É um jogador versátil que pode atuar como volante, meio-campista central e zagueiro. Weigl desenvolveu muito bem suas habilidades defensivas e agora auxilia seu time tanto no ataque quanto na defesa. O alemão é conhecido pela capacidade de atacar na hora certa e não comete muitas faltas.

É muito importante para a primeira fase de preparação para o Mönchengladbach. Ele e seu companheiro de centro de campo, assim como os zagueiros, são os responsáveis ​​pela circulação da bola. Weigl também pode facilmente encontrar espaços para explorar graças à sua habilidade de passe. Em média, ele tem 89% de precisão de passe por jogo e 65% de sucesso em vencer duelos terrestres.

Harry Kane (Bayern de Munique)

A sua capacidade única reside em traduzir a sua excepcional precisão de passe em golos clínicos, posicionando-se constantemente nas áreas mais adequadas para converter oportunidades. Kane incorpora os requisitos físicos de um caçador furtivo de elite. Sua perspicácia posicional, consciência tática e capacidade de finalização em espaços apertados são aclamadas mundialmente.

Uma força notável de Kane reside em sua capacidade de explorar o espaço no segundo poste. A habilidade do inglês na distribuição, orquestrando passes elevados e mantendo a compostura sob pressão amplifica as capacidades ofensivas do Bayern. Em 13 jogos do campeonato, ele marcou 14 gols e deu cinco assistências. A nível continental, marcou cinco golos em cinco jogos.

Detalhes da partida

O vencedor da última partida foi o Bayern de Munique

O número médio de gols em jogos entre Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique é de 3,4.

Quando o Bayern de Munique lidera por 0-1 fora de casa, eles vencem 66% dos seus jogos.

Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1 – O Bayern de Munique vencerá esta partida – 2/5 pela Skybet

Dica 2: Ambas as equipes marcarão

Dica 3: Gols marcados acima de 2,5

Lesões e notícias da equipe

Florian Neuhaus está em dúvida para a próxima partida e Nathan N’Goumou ainda se recupera da lesão. Os demais jogadores estão aptos para jogar pelo Mönchengladbach.

O Bayern de Munique não poderá contar com Hiroki Ito, Serge Gnabry e Tarek Buchmann devido a lesões. Musiala ainda está se recuperando da lesão.

Frente a frente

Partidas: 67

Borussia Monchengaldbach: 18

Bayern de Munique: 27

Empates: 22

Escalações planejadas

Escalação planejada do Borussia Mönchengaldbach (4-2-3-1):

Nicolau (GK); Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Sander, Weigl; Honorato, Súplica, Hack; Kleindienst

Escalação prevista do Bayern de Munique (4-2-3-1):

Peretz (GK); Laimer, querido, KIM, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sane; Kane

Previsão de partida

Os gigantes bávaros disputaram um amistoso e derrotaram o Salzburgo por 6 a 0 e tentarão continuar sua campanha na Bundesliga de forma positiva. O Mönchengladbach tem alguns problemas, pois está um pouco inconsistente nesta temporada, mas no geral é uma boa equipa. O mais provável é que a equipa visitante vença este jogo.

Previsão: Borussia Mönchelgladbach 2-3 Bayern de Munique

Radiodifusão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Sky Sports Mix, SkyGo Reino Unido

Estados Unidos: ESPN+

Nigéria: aplicativo StarTimes, Canal + Sport 1 África

