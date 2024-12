Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Brentford x Arsenal

Os Bees enfrentarão os Gunners na 19ª rodada da Premier League.

O Arsenal certamente será testado quando enfrentar um time do Brentford que tem sido notavelmente fantástico em casa nesta temporada. A equipe de Mikel Arteta terá que ser perfeita se quiser manter as poucas esperanças de título. O Ano Novo para Brentford dará a Thomas Frank tempo para refletir sobre o que foi mais um ano de sucesso para os Bees.

Os donos da casa estão em 12º lugar na tabela de pontos, com 24 pontos em 18 partidas. O Brentford está agora sem vitórias nos últimos quatro jogos em todas as competições.

Quanto aos Gunners, a equipa de Mikel Arteta está de volta à luta pelo título pela terceira época consecutiva, embora desta vez o adversário seja diferente. Eles estão em terceiro lugar na tabela de pontos e tentarão diminuir a diferença para o líder Liverpool na Premier League. O Arsenal não pode perder pontos, já que o Chelsea está logo atrás deles na corrida pelo título. Da última vez, os Gunners derrotaram os Bees e os homens de Thomas Frank vão querer vingança quando os enfrentarem em casa.

Começo:

Quarta-feira, 1º de janeiro de 2024 às 17h30 Reino Unido, 23h IST

Local: Estádio Comunitário Gtech

Forma

Brentford (em todas as competições): DLLLW

Arsenal (em todas as competições): WWWDW

Jogadores para assistir

Mikkel Damsgaard (Brentford)

Damsgaard é um jogador de ataque versátil, capaz de jogar em múltiplas posições de ataque. Quando você tem tempo e espaço, sua tomada de decisão muitas vezes impressiona e ajuda sua equipe em situações difíceis. Ele é particularmente eficaz ao receber com o pé direito.

O controle rígido de Damsgaard com a bola é muito bom e com sua visão ele pode encontrar espaços para explorar. Em 18 jogos do Campeonato, ele marcou dois gols e deu cinco assistências. Na Copa EFL ele marcou um gol em quatro jogos.

Gabriel Jesus (Arsenal)

Quando possuído, Jesus tem muitas características que Arteta adora. O brasileiro também se sente perfeitamente confortável em ir mais fundo no meio-campo para ser uma opção extra quando necessário. Seu jogo de pegging é excelente para saber quando desistir pela primeira vez.

Embora ele não seja fisicamente muito alto devido à sua força central, ele é capaz de ignorar os desafios e dificultar as coisas para os defensores. Em 15 jogos da Premier League ele marcou dois gols, em três jogos da EFL Cup marcou quatro gols e deu uma assistência.

Detalhes da partida

O vencedor da última partida foi o Arsenal FC

Quando o Arsenal lidera 0-1 fora de casa, vence 93% dos seus jogos

O número médio de golos em encontro entre Brentford e Arsenal é 2.

Brentford vs Arsenal: dicas de apostas e probabilidades

Dica 1 – Arsenal vencerá esta partida – 4/9 pela Skybet

Dica 2: Ambas as equipes marcarão

Dica 3: gols marcados acima de 1,5

Lesões e notícias da equipe

Mark Flekken e Ben Mee são dúvidas para a partida. Sepp van den Berg e Mathias Jensen ainda se encontram em recuperação. O resto dos jogadores estão aptos para jogar.

Ben White, Tomiyasu, Saka e Sterling estão lesionados pelos Gunners.

Frente a frente

Partidas: 20

Brentford: 6

Arsenal: 9

Empates: 5

Escalações planejadas

Escalação prevista de Brentford (4-2-3-1):

Valdimarsson (GK); Roerslev, Collins, Kim, Lewis Potter; Norgaard, Janelt; Mbuemo, Damsgaard, Schade; whisa

Escalação prevista do Arsenal (4-3-3):

Listra (GK); Wood, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Arroz, Havertz; Martinelli, Jesus, Trossard

Previsão do jogo Brentford x Arsenal

Será uma partida emocionante, sem dúvida. Os torcedores podem esperar que ambas as equipes façam tudo o que puderem para somar alguns pontos. O Brentford, apesar de jogar em casa, terá um duro desafio quando enfrentar os Gunners. Será um jogo disputado e até os neutros vão gostar. Os homens de Arteta provavelmente vencerão esta partida.

Previsão: Brentford 2-3 Arsenal

Transmissão Brentford x Arsenal

Índia: Star Sports Network, Disney+Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: SuperSport, NTA, Sporty TV

Índia: Star Sports Network, Disney+Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: SuperSport, NTA, Sporty TV