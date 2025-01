Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Brentford x Liverpool

As Abelhas buscam a vitória na decoração das mesas.

No coração de Brentford, onde as águas calmas do Grand Union Canal serpenteiam pelas ruas históricas, a semana 22 dos jogos da Premier League leva-nos ao Gtech Community Stadium, onde Brentford receberá o Liverpool.

O Brentford FC está atualmente em 10º lugar na classificação da Premier League, mas parte para a próxima partida com confiança renovada após o notável empate em 2 a 2 com o Manchester City. Apesar de estar perdendo por 2 a 0, com os dois gols de Phil Foden aparentemente selando o jogo para o City, Brentford mostrou uma resiliência excepcional. Yoane Wissa e o capitão Christian Norgaard se aproximaram para marcar dois gols rápidos, garantindo um empate difícil e demonstrando a capacidade do time de se defender e surpreender até os adversários mais formidáveis.

Agora, enquanto se prepara para enfrentar o líder da liga, o Liverpool, o Brentford fará questão de aproveitar esse momento. Os Bees vão tentar aproveitar a vantagem de jogar em casa e tentar quebrar a invencibilidade da equipa de Arne Slot, que tem estado implacável no topo da tabela. Se o Brentford conseguir aproveitar o mesmo espírito que mostrou contra o Manchester City, poderá ter o que é preciso para causar outra reviravolta e garantir pontos valiosos.

O Liverpool FC, no topo da classificação da Premier League, está cada vez mais perto de garantir o cobiçado Campeonato da Premier League. No entanto, as atuações recentes fizeram com que perdessem pontos cruciais e, com o segundo colocado Arsenal diminuindo a diferença após uma vitória retumbante sobre o rival Tottenham Hotspur, a pressão está aumentando. A diferença foi agora reduzida para apenas quatro pontos, intensificando a necessidade do Liverpool de manter o seu domínio no topo.

Enquanto se prepara para enfrentar o Brentford na próxima partida, o Liverpool não pode se dar ao luxo de encarar qualquer jogo levianamente. Com a disputa pelo título cada vez mais acirrada, a equipe de Arne Slot estará determinada a somar os três pontos e reafirmar sua posição como líder do campeonato. Agora todos os jogos são vitais e o Liverpool terá de dar o seu melhor para resistir ao desafio do Arsenal e continuar a sua caminhada rumo ao campeonato.

Começo:

Sábado, 18 de janeiro de 2025 às 20h30 IST

Local: Gtech Community Stadium, Brentford, Reino Unido

Forma:

Brentford (em todas as competições): DLWLD

Liverpool (em todas as competições): DWLDW

Jogadores a serem observados:

Christian Norgaard (Brentford)

Christian Norgaard, o meio-campista dinamarquês de Copenhague, de 30 anos, deixou sua marca no futebol através de passagens por clubes como Hamburgo e Fiorentina antes de ingressar no Brentford em 2019. Ao longo dos anos, ele se tornou uma figura-chave para os Bees. jogando 165 partidas e marcando oito gols. Como capitão do Brentford, Norgaard assumiu um papel de liderança, guiando a sua equipa através dos altos e baixos do futebol da Premier League.

Com sua vasta experiência e conhecimento tático, Norgaard será crucial na tentativa do Brentford de garantir outro resultado impressionante, desta vez contra o líder da Premier League, o Liverpool. Enquanto o G-Tech Community Stadium ruge atrás do time, Norgaard estará determinado a apresentar um desempenho emocionante e de alta energia, prometendo aos torcedores um confronto cativante e esperando desafiar as probabilidades no próximo jogo.

Diogo Jota (Liverpool)

Diogo Jota, o avançado português de 28 anos do Porto, construiu uma carreira impressionante com passagens notáveis ​​pelo Atlético Madrid e Wolverhampton Wanderers antes de ingressar no Liverpool em 2020. Desde a sua chegada, Jota fez 110 jogos pelos Rojos, marcando 46 gols e tem se mostrado um dos jogadores mais destacados do clube e do país. Com 46 internacionalizações e 14 golos pela seleção portuguesa, a sua capacidade de atuação no cenário internacional diz muito sobre a sua qualidade.

Embora Jota nem sempre tenha sido titular do Liverpool, ele assumiu o papel de supersubstituto com notável eficácia e muitas vezes causou um impacto significativo fora do banco. Enquanto o Liverpool busca manter a disputa pelo título, a agudeza e os instintos ofensivos de Jota serão vitais na próxima partida contra o Brentford. Espere que o avançado português aproveite qualquer oportunidade que surgir, proporcionando uma vantagem decisiva enquanto a sua equipa persegue os três pontos.

Detalhes da partida:

O time da casa tem 13% de aproveitamento de vitória sobre o adversário.

O Liverpool perdeu apenas um jogo nos últimos cinco jogos.

Brentford venceu um dos últimos cinco jogos.

Lesões e notícias da equipe:

Para Brentford, Ben Mee e Aaron Hickey perderão a próxima partida.

Pelo Liverpool, Joe Gómez estará ausente devido a problemas de lesão.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 15

Brentford venceu – 02

Liverpool venceu – 11

Jogos empatados – 02

Escalação esperada:

Escalação prevista de Brentford (4-3-3):

O ponto (GR); Roerslev, Collins, van der Berg, Lewis-Potter; Norgaard, Janelt, Jensen; Mbeumo, Wissa, Damsgaard

A escalação prevista do Liverpool (4-2-3-1)

Alisson (goleiro); Trent Alexander, Konate, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Anote

Previsão de partida:

Embora Brentford tenha entrado depois de marcar dois empates tardios contra o Manchester City, esperamos que os líderes da tabela conquistem os três pontos contra o time da casa e solidifiquem sua posição no topo da tabela de pontos.

Previsão: Brentford 1-3 Liverpool

Detalhes da transmissão:

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: SuperSport, NTA, Sporty TV

