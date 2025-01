Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Brighton x Arsenal

Os Gunners vão em busca da vitória para se manterem na briga pelo título.

Depois de conquistar um ótimo resultado no dia de Ano Novo, o Arsenal viajará até o Amex para enfrentar o Brighton na 20ª rodada da Premier League. Os Gunners estão em sua melhor forma e conquistaram um resultado brilhante na recuperação contra o Brentford em seu último jogo. Depois de vencer os últimos quatro jogos, os homens de Mikel Arteta procuram a quinta vitória consecutiva. Eles têm estado excelentes nesta temporada, mas precisam ser consistentes para alimentar suas aspirações ao título.

Brighton, por outro lado, está lutando pela consistência nesta temporada. Os Seagulls venceram um jogo pela última vez em novembro de 2024 e não venceram desde então. Com cinco empates e duas derrotas nos últimos sete jogos, algo está errado para os Albions. Porém, tem sido uma equipe formidável em casa, com três vitórias e cinco empates em nove jogos.

Começo

Sábado, 4 de janeiro, 23h IST

Local: Estádio Falmer

Forma

Brighton (em todas as competições): DDDLD

Arsenal (em todas as competições): WWWWD

Jogadores para assistir

João Pedro (Brighton)

O atacante brasileiro será o homem a ser observado quando o Brighton entrar nesta partida. Ele tem atirado em todos os cilindros e tem sido o ponto de diferença muitas vezes. Com quatro gols e cinco assistências, Pedro contribuiu com nove gols na primeira divisão inglesa nesta temporada, incluindo duas assistências na última partida. O jogador de 23 anos é conhecido pela versatilidade para atuar como ponta, atacante e também como meia-atacante quando necessário.

Kai Havertz (Arsenal)

Depois de perder o primeiro jogo do ano, Kai Havertz tentará marcar seu retorno a campo com uma atuação vitoriosa contra o Brighton. O atacante alemão tem sido um dos melhores jogadores dos Gunners nesta temporada, principalmente na ausência do capitão Bukayo Saka. A visão de Havertz combinada com sua capacidade de ter um bom desempenho em situações de alta pressão fazem dele um dos melhores jogadores da liga. O jogador de 25 anos marcou 12 gols em todas as competições, incluindo dois gols nos últimos dois jogos.

Detalhes da partida

O Brighton não venceu nos últimos quatro jogos em casa da Premier League contra o Arsenal.

Os Gunners venceram três dos últimos cinco jogos contra o Brighton

Esta partida tem média de quase 3 gols por jogo

Brighton vs Arsenal: dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: Vitória do Arsenal – 3/4 para CORAL

Dica 2: Kai Havertz marcará a qualquer momento – 2/1 pela Betfair

Dica 3: Ambas as equipes marcarão – 4/6 pela bet365

Lesões e notícias da equipe

Brighton sentirá falta de Solly March. Enquanto isso, o Arsenal não poderá contar com Ben White, Tomiyasu, Saka e Raheem Sterling.

Frente a frente

Total de jogos disputados: 18

Vitória do Brighton – 6

Vitórias do Arsenal – 8

Gravatas – 4

Escalação planejada

Brighton (4-2-3-1)

Verbruggen (GK); Veltman, van Hecke, Dunk, Estupinan; Quomah-Baleba, Wieffer; Gruda, Pedro, Mitoma; Roteador

Arsenal (4-3-3)

Listra (GK); Wood, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Arroz, Havertz; Martinelli, Jesus, Trossard

Previsão

O Arsenal é o claro favorito para esta partida, graças à sua forma superior e à sequência de vitórias consecutivas do Brighton.

Previsão: Brighton 1-3 Arsenal

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: SuperSport, NTA, Sporty TV

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.