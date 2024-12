Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Burnley x Stoke City

Os Clarets são os que têm mais jogos sem sofrer golos nesta temporada.

Burnley em boa forma enfrenta o Stoke City em Turf Moor na 25ª rodada do Campeonato EFL na quarta-feira. Esta partida será crucial para eles, pois procuram diminuir a diferença na liderança.

Burnley está em boa forma nesta temporada e é um dos favoritos para vencer o Campeonato EFL. Os Clarets estão em terceiro lugar geral, três pontos atrás do líder da liga, o Leeds United. A equipe de Scott Parker está atualmente em uma seqüência de 11 jogos sem perder e almeja o título nesta temporada. No entanto, a sequência de três vitórias consecutivas chegou ao fim na última partida, quando empatou sem gols com o Middlesbrough.

Enquanto isso, o Stoke City encerrou 2024 com uma vitória sobre o Sunderland, em uma vitória difícil por 1 a 0. Esta vitória encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer. Os Potters estão atualmente na 18ª posição na classificação, mas terão que começar a vencer os jogos, pois estão quatro pontos à frente da zona de rebaixamento. Um bom chute de Thomas Cannon foi suficiente para garantir a vitória sobre o Sunderland na última vez.

Começo:

Quarta-feira, 1º de janeiro de 2025 às 15h00 Reino Unido; 20h30, horário do leste

Localização: Turf Moor

Forma:

Burnley (em todas as competições): DWWWD

Stoke City (em todas as competições): LDLLW

Jogadores para assistir

Josh Brownhill (Burnley)

Josh Brownhill está em excelente forma pelo Burnley nesta temporada. O meio-campista veterano marcou nove gols pelo time e é o artilheiro desta temporada, apesar de jogar como meio-campista. Nos últimos quatro jogos, ele marcou três gols e uma assistência que levaram o time à invencibilidade. A sua capacidade de ditar o jogo e marcar golos cruciais faz dele o jogador a observar neste jogo.

Thomas Cannon (⁠Stoke City)

Thomas Cannon foi uma excelente adição à equipe depois de concluir um empréstimo de verão do Leicester City. O emocionante jovem atacante marcou nove gols nesta temporada em 20 jogos e é o artilheiro desta temporada. Foi o seu gol contra o Sunderland no último jogo que lhes garantiu uma vitória por 1 a 0, no retorno às vitórias. Esperançosamente, Cannon pode levá-los aqui para outra vitória.

Detalhes da partida

Burnley empatou sem gols contra o Middlesbrough na última partida

O Stoke City garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Sunderland na última partida

Burnley está invicto nos últimos seis jogos contra o Stoke City

Burnley x Stoke City: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Ambas as equipes marcarão nesta partida – 4/5 com bet365

Dica 2: Burnley vencerá este jogo – 17/20 com William HILL

Dica 3: A partida terminará com gols abaixo de 3,5 – 3/10 com Sky Bet

Lesões e notícias da equipe

Burnley não poderá contar com quatro jogadores para este confronto, já que Aaron Ramsey, Jordan Beyer, Manuel Benson e Mike Tresor estão excluídos desta partida devido a lesões.

Enquanto isso, o Stoke City também não poderá contar com quatro jogadores para este confronto. A lista de lesionados inclui Ben Pearson, Jordan Thompson, Lynden Gooch e o emocionante talento holandês Million Manhoef.

Frente a frente

Total de partidas: 113

Burnley – 41

Cidade de Stoke – 46

Empates – 26

Escalação planejada

Escalação prevista de Burnley (4-2-3-1):

Trafford (GK); Roberts, Egan-Riley, Esteve, Humphreys; Cullen, Laurent; Antonio, Brownhill, Mjebri; flamenco

Escalação prevista do Stoke City (5-4-1):

Johansson (goleiro); Tchamadeu, Wilmot, Phillips, Gooch, Seko; Moran, Bay, Burger, Koumas; Cânone

Previsão de partida

O Burnley teve um desempenho muito bom nesta temporada em comparação com os visitantes que estão passando por dificuldades no momento. O time da casa será claramente favorito aqui, considerando sua forma e seu histórico recente contra os Potters.

Previsão: Burnley 2-1 Stoke City

Detalhes da transmissão

Índia – Código do fã

Reino Unido – Sky Sports Futebol

NÓS – CBS Sports Network, Paramount +

Nigéria – Sem transmissão

