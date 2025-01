Palpite, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Chelsea vs Wolves

Os Blues enfrentarão os Wolves na 22ª rodada da Premier League.

Há apenas algumas semanas, o Chelsea pressionava para estar na corrida pelo título da Premier League desta temporada, enquanto o Wolverhampton Wanderers parecia que desta vez não seria rebaixado. No entanto, depois de alguma hesitação de ambos, são necessários alguns bons resultados para que cada uma dessas afirmações pareça verdadeira novamente. Na próxima rodada da Premier League, apenas um conseguirá somar os três pontos em detrimento do outro.

As lesões dificultaram um pouco as coisas para Enzo Maresca e depois de um empate decepcionante contra o Bournemouth, eles vão tentar somar os três pontos em casa quando enfrentarem o Wolves. Com certeza as coisas estão complicadas para os ‘bleus’, mas são capazes de reverter a situação.

Por outro lado, os Wolves começaram muito mal esta temporada, pois estavam na zona de despromoção. Agora estão na 17ª colocação com 16 pontos no placar. Eles têm um saldo de gols melhor que o Ipswich Town e, ainda assim, o perigo de retornar à zona de rebaixamento existe para eles. Enfrentar o Chelsea fora de casa não será uma tarefa fácil, mas dada a sua forma, os Wolves podem forçá-los a perder pontos. A equipa visitante terá que dar o máximo de si para conquistar um resultado positivo no próximo jogo.

Começo:

Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 20h00 Reino Unido

Terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 01h30 IST

Local: Stamford Bridge

Forma

Chelsea (em todas as competições): DWDLL

Lobos (em todas as competições): LWLDW

Jogadores para assistir

Enzo Fernández (Chelsea)

Fernández é um meio-campista destro com experiência como número oito no meio-campo central e uma posição mais profunda no meio-campo defensivo. Ele tem um amplo conjunto de habilidades e contribui muito dentro e fora da posse de bola. O argentino está muito confortável com a bola e fica feliz em sair da defesa com ela, antes de fazer passes verticais e quebra-linhas para o centro do campo.

Há uma variedade impressionante em seus passes de longa distância. Ele pode levantar a bola delicadamente sobre os adversários ou jogar bolas mais longas e dirigidas. Ele também tem a habilidade de passar pela estrutura adversária com passes baixos e angulares para encontrar um corredor em direção ao gol. Fernandez pressiona de forma inteligente e tentará forçar a bola para uma armadilha específica, geralmente em direção à linha lateral, onde um companheiro tenta uma interceptação ou desarme. Em 20 jogos marcou três gols e deu quatro assistências.

Ryan Ait-Nouri (Lobos)

Possui excelente controle de bola e drible, evidentes desde a juventude. Muitas vezes ele se encontra em posições avançadas de onde pode marcar ou criar boas oportunidades para seus companheiros. Nouri mostrou que pode fazer a diferença ofensivamente com finalizações e tomadas de decisão mais seguras no terço final.

Além disso, dadas as suas habilidades e capacidade de chamar a atenção com a bola, Nouri é uma arma muito útil no ataque. É como uma faca de dois gumes. O seu desempenho frente aos Blues será de grande importância para a equipa visitante. Em 20 jogos marcou três gols e deu cinco assistências.

Espera-se que o Manchester United contrate o lateral-esquerdo do Wolves, Rayan Ait-Nouri, caso Tyrell Malacia vá para a Juventus. (Pego impedido) pic.twitter.com/xVTG8B8KLf – Central de notícias de transferência (@TransferNewsCen) 17 de janeiro de 2025

Detalhes da partida

O vencedor da última partida foi o Chelsea.

O número médio de gols em partidas entre Chelsea e Wolves é de 4,2

Quando o Chelsea lidera por 1-0 em casa, vence 75% dos seus jogos

Chelsea vs Wolves: dicas de apostas e probabilidades

Dica 1 – Chelsea vencerá esta partida – 1/3 pela Skybet

Dica 2: Ambas as equipes marcarão

Dica 3: gols marcados acima de 1,5

Lesões e notícias da equipe

Benoit Badiashile, Wesley Fofana, Mykhailo Mudryk, Kieran Dewsbury-Hall e Omari Kellyman estão lesionados pelos Blues.

Pelos Lobos, Toti Gomes, Boubacar Traoré, Sasa Kalajdzic, Enso Gonzales e Yerson Mosquera estão lesionados.

Frente a frente

Partidas: 118

Chelsea: 45

Lobos: 43

Empates: 30

Escalações planejadas

Escalação prevista do Chelsea (4-2-3-1):

Sánchez (GK); Caicedo, Acheampong, Colwill, Cucurella; Lavia, Fernández; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson

Escalação prevista do Wolves (3-4-2-1):

Em (GR); Doherty, bem, Agbadou; Gomes, André, Gomes, Nuri; Guedes, Hwang; Larsen

Previsão de partida

Ambas as equipes têm um bom histórico entre si e este confronto certamente será emocionante desta vez. Apesar de ambas as equipes estarem em posições diferentes na tabela, este confronto será um confronto delicioso. O mais provável é que os donos da casa vençam e conquistem os três pontos.

Previsão: Chelsea 3-1 Lobos

Radiodifusão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: Sky Sports, TNT Sports

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: SuperSport, TV esportiva

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.